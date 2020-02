13 февраля 2020 г. Эрика Л. Грин и Эллен Барри | The New York Times Гарвард и Йельский университет попали под наступление Минобразования США на иностранное финансирование "Министерство образования США заявило в среду, что федеральное наступление на университеты, которые не раскрывают информацию о пожертвованиях и контрактах от иностранных правительств, распространилось также на Гарвард и Йельский университет", - передает The New York Times. "Во вторник в уведомлениях, направленных в университеты, Министерство сообщило, что расследует вопрос о том, не утаили ли два университета Лиги плюща сведения о, по меньшей мере, 375 млн долларов от таких стран, как Китай, Иран, Россия, Катар и Саудовская Аравия. Министерство хочет получить обширные сведения, связанные с грантами, подарками, контрактами и зарубежными программами", - говорится в статье. "В письме в Гарвард Министерство заявило, что "в курсе сведений, заставляющих предположить, что Гарвардскому университету не хватает соответствующего институционального контроля", и в результате отчеты университета в Вашингтон могут не включать или не полностью отражать "все подлежащие регистрации подарки" и контракты от зарубежных источников или совместные с ними". "В случае Йельского университета чиновники указали, что, хотя университет "имеет значительное присутствие за границей и представлен в десятках городов и стран", он, по-видимому, "не сообщил ни об одном иностранном подарке или контракте в 2014, 2015 годах, 2016 и 2017 годах". "Министерство образования сосредотачивается на данных, связанных с двумя китайскими телекоммуникационными компаниями, Huawei и ZTE, которые администрация Трампа назвала риском для безопасности или нарушителями санкций. Также под подозрение попала российская компания "Лаборатория Касперского", занимающаяся вопросами компьютерной безопасности. В письмах также упоминались российской Фонд "Сколково", связанный с Ираном Фонд Алави и Национальный исследовательский фонд Катара, а также другие организации", - пишет The New York Times. (...) "Дело в прозрачности, - заявила министр образования Бетси ДеВос. - Если колледжи и университеты принимают иностранные деньги и подарки, их студенты, доноры и налогоплательщики заслуживают того, чтобы знать, сколько и от кого. Более того, этого требует закон". (...) "Письмо в Гарвард, по-видимому, было частично обусловлено расследованием дела Чарльза М. Либера, главы химического факультета университета, которому было предъявлено обвинение в предоставлении ложных сведений федеральным чиновникам о грантах, полученных им из Китая. Минобразования запрашивает все записи, касающиеся китайских доноров доктора Либера. (...) Доктор Либер был арестован 28 января и освобожден в начале этого месяца под залог в 1 млн долларов", - передает газета. "Но расследование также является частью широкомасштабного наступления, которое началось прошлым летом и направлено на то, чтобы усилить контроль за финансированием высших учебных заведений США из стран, позиция которых часто расходится с американской политикой, но которые стремятся получить доступ к самым ярким умам страны, - отмечается в статье. - В среду Министерство образования заявило, что с июля его правоохранительные мероприятия привели к тому, что были раскрыты сведения об иностранных подарках, грантах и контактах на сумму 6,5 млрд долларов. Десять университетов - Бостонский университет, Университет Карнеги-Меллон, Чикагский университет, Колорадский университет в Боулдере, Корнелльский университет, Массачусетский технологический институт, Пенсильванский университет, Техасский механико-сельскохозяйственный университет, Онкологический центр М.Д. Андерсона Техасского университета и Йельский университет - заявили о ранее незарегистрированных иностранных подарках на сумму приблизительно 3,6 млрд долларов". "В июне Министерство объявило, что расследует вопрос о том, полностью ли Корнелльский университет, Джорджтаунский университет, Ратгерский университет и Техасский механико-сельскохозяйственный университет соблюдают федеральный закон, согласно которому они должны сообщать обо всех подарках и контрактах от иностранных источников, сумма которых превышает 250 тыс. долларов США. В письмах, отправленных в университеты в июле, чиновники Министерства писали, что хотят получить данные за девять минувших лет, раскрывающих сведения о соглашениях, связях и финансовых операциях с организациями и правительствами таких стран, как Китай, Катар, Россия и Саудовская Аравия", - подчеркивается в публикации. (...) Источник: The New York Times