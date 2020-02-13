Трамп взвешивает идею назначения посланника по ведению ядерных переговоров с Россией

"Помощники президента Дональда Трампа хотят назначить высокопоставленного переговорщика для контроля за переговорами по ядерной проблеме с Москвой, сообщают бывшие чиновники США. Эти усилия могут стоять за задержкой в принятии Трампом решения о том, следует ли продлевать последний оставшийся крупный договор Америки с Россией о контроле над вооружениями с Россией", - сообщает Politico.

"Переговорщик будет действовать как специальный посланник, сосредоточенный на переговорах по контролю над вооружениями. И хотя Москва, вероятно, будет его или ее основным зарубежным партнером по переговорам, Трамп может настаивать на том, чтобы посланник взял на себя еще более сложную задачу - убедить Китай участвовать в таких дискуссиях обсуждениях", - говорится в статье.

"До сих пор администрация не смогла найти человека, желающего занять эту должность, сообщили POLITICO два бывших чиновника должностных лица США. Поиски продолжаются с конца прошлого года. Согласно различным источникам, имена, предлагаемые на эту роль, включают: бывшего посла и переговорщика по ядерным вопросам Ричарда Берта; чиновника министерства финансов Маршалла Биллингсли; и бывшего советника по национальной безопасности при Джордже Буше Стивена Хэдли (...)".

"Тем временем Трамп сталкивается с растущим давлением с тем, чтобы дать согласие на продление договора СНВ-III, крупного договора о контроле над вооружениями, заключенного администрацией Барака Обамы, которое вступило в силу в 2011 году. (...) Сторонники его возобновления во все более резких выражениях настаивают, что если в следующем феврале истечет срок его действия, это может повлечь за собой ужасные последствия, - говорится в статье. - Законодатели США от обеих партий представили законопроект, призванный подтолкнуть Трампа к продлению действующего соглашения. Российское правительство неоднократно заявляло, что с удовольствием продлит договор на пять лет без каких-либо условий".

"Бывшие чиновники США также поддержали эти усилия, указывая, что Трамп не должен тратить понапрасну время. Продление не требует одобрения Конгресса и может оставаться в силе, пока продолжаются переговоры о замещающей сделке, - пишет издание. - (...) Также свою тревогу выражают и союзники США. В своей недавней речи президент Франции Эммануэль Макрон изложил свою ядерную доктрину и призвал возобновить СНВ-III, предупредив о "возможности чистой и безудержной военной и ядерной конкуренции, подобной которой мы не видели с конца 1960-х годов ". Он пожаловался на то, что договор не является достаточно всеобъемлющим, а также сказал, что он должен включать Пекин, учитывая предполагаемый растущий ядерный арсенал Китая".

"Как сообщало агентство Reuters, когда российский лидер Владимир Путин поднял вопрос о возможности продления договора СНВ-III с Трампом в январе 2017 года, новый президент США сначала сделал паузу, чтобы спросить своих помощников, что это такое. Затем он, обращаясь к Путину, осудил его как плохую сделку, заключенную Обамой, - напоминает Politico. - Трамп время от времени давал понять, что не заинтересован в ограничении ядерных возможностей Америки. (...) Пока что президент, похоже, склонен использовать возможность продления в качестве рычага, чтобы подтолкнуть Россию к согласию на более широкие ядерные переговоры. В недавно предложенном им бюджете содержится запрос на миллиарды долларов на модернизацию ядерного арсенала Америки, что является еще одним сигналом для Москвы о том, что США не застращать".

"У бескомпромиссного подхода Трампа есть свои защитники, в том числе законодатели-ястребы, такие как сенатор Том Коттон из Арканзаса и член палаты представителей Лиз Чейни из Вайоминга, которые представили закон о том, чтобы удерживать средства на финансирование продления, если договор не охватит более существенную часть российского арсенала и не будет включать Китай. Эта сторона утверждает, что соглашения о контроле над вооружениями, такие как СНВ-III, отчасти устарели, поскольку они не учитывают нестратегическое или "тактическое" ядерное оружие, в том числе и менее высокой дальности. У России есть значительные запасы такого ядерного оружия", - передает издание.

"Эта сторона настаивает, что Россия также сталкивается с нехваткой финансирования, поэтому она заинтересована в том, чтобы США продлили лимиты по СНВ-III. "Русские видят, что договор - единственное, что ограничивает американцев", - заявил бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны. Они также отмечают, что нежелание Трампа согласиться с призывом России о продлении противоречит нарративу о том, что он жаждет угодить Путину", - отмечается в статье.

"Тим Моррисон, бывший высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности, который занимался вопросами контроля над вооружениями, является одним из тех, кто призывает Трампа использовать продление в качестве рычага. В интервью Моррисон призвал сторонников продления "прекратить подыгрывать российской пропаганде" - утверждая, что времени достаточно".

"Договор будет действовать еще год, - указал он. - К чему вся эта агония, если есть возможность для заключения лучшей сделки?"

"Сторонники продления СНВ-III считают, что лучше сделать это сейчас по ряду причин, - говорится в публикации. - С одной стороны, если США и Россия будут знать, что договор остается в силе, это даст им чувство стабильности и позволит им лучше планировать будущие переговоры и корректировать свои арсеналы. С другой стороны, трудно предсказать, какой будет геополитическая ситуация через несколько месяцев, а США и Россия уже имеют значительные разногласия по многим другим вопросам. Русские могут даже попытаться использовать "тикающие часы" в качестве рычага воздействия на Вашингтон, если Трампу потребуется слишком много времени, предупредил один бывший высокопоставленный чиновник США".

"Существует также вероятность того, что Трамп может вообще не продлить договор, полагая, что вакуум в российско-американском пространстве контроля над вооружениями также может быть рычагом", - предполагает Politico.

"Частично проблема заключается в том, что нынешняя администрация валандается с решением о продлении из-за неумелости или простого хаоса, - считает Дэрил Кимболл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями. - В предоставлении гарантии того, что будут, по крайней мере, некоторые основные ограничения, есть смысл. Это заверяет союзников, заверяет противников и позволяет нам сфокусировать наши усилия и взаимодействие с Россией и, возможно, с Китаем на том, чтобы говорить о том, что будет дальше".

"Военные чиновники также предупреждают, что истечение срока действия договора осложнит их усилия по контролю за ядерным арсеналом России. "Если говорить о договоре СНВ-III, то с точки зрения Стратегического командования США, нам нравится идея соглашений о контроле над вооружениями, особенно с Россией, которые дают нам определенный уровень уверенности в том, что, по крайней мере, часть их ядерных сил ограничена", - заявил в июле вице-адмирал Дэвид Крите, заместитель главы Стратегического командования. (...)

Politico проводит параллели между отношением Трампа к договору СНВ-III и тем, как он обращался с иранской ядерной сделкой, еще одной договоренностью, достигнутой при администрации Обамы. "Трамп настаивал на том, что сделка с Ираном, ограничивающая ядерную программу Ирана в обмен на ослабление санкций, является слишком узкой. Он отказался от ее и ввел новые санкции в надежде заставить Тегеран договориться о лучшей сделке. Но до сих пор он не смог усадить лидеров Ирана за стол переговоров", - напоминает издание.

"Некоторые наблюдатели говорят, что реакция Трампа на СНВ-III - нечто само собой разумеющееся, учитывая его инстинктивное неприятие любых политических решений, поддерживавшихся Обамой. Существует даже вероятность того, что Трамп не примет решение о продлении договора до окончания ноябрьских выборов, избегая давать добро на сделку эпохи Обамы в преддверии выборов, - подчеркивается в статье. - В любом случае, по мнению аналитиков, помощников на Капитолийском холме и других источников, в настоящий момент внутри администрации сейчас ощущается паралич и нет готовых серьезных планов относительно того, чтобы вовлечь Россию или Китай в какие-либо будущие переговоры".

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"По словам бывшего высокопоставленного чиновника Министерства обороны, одним из ключевых препятствий для каких бы то ни было действий, в том числе для продления СНВ-III, является отсутствие человека, который будет вести переговоры. "Мне сказали, что пока не назначат этого высокопоставленного переговорщика, никакой работы вестись не будет", - сказал он.

"(...) Один из помощников -демократов в Палате представителей сообщил, что обсуждения в администрации о том, кого назначать посланником по этому вопросу, начались примерно два месяца назад. Помощник заявил, что список потенциальных кандидатов был отправлен госсекретарю Майку Помпео несколько недель назад".

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Ссылаясь на аналитиков и бывших чиновников, издание пишет, что идея согласия китайцев на присоединение к любой такой сделке является маловероятной: "Китай десятилетиями сопротивлялся участию в переговорах по контролю над вооружениями, и Пекин не проявил интереса к тому, чтобы ответить на требование Трампа включиться в такие переговоры сейчас", - говорится в статье. - (...) Между тем российские чиновники настаивают, что именно администрация Трампа должна привлечь китайцев. Но они добавили, что, если Пекин согласится, тогда переговоры должны быть расширены, чтобы включить другие ядерные державы, такие как Великобритания и Франция, которые являются союзниками США".

"Привлечение других стран, обладающих ядерным оружием, является достойной целью, но, несомненно, является сложным и отнимает много времени, - указал Кимболл. - У нас просто нет времени для заключения новой сделки с Россией и / или Китаем до истечения срока действия СНВ-III".

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