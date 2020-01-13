Чайлдфри: быть счастливым без детей возможно

"Несмотря на критику, "чайлдфри" (от англ. childfree) - не имеющие детей по собственному выбору, в отличие от бездетных, которые не смогли иметь детей - все громче заявляют о своем выборе не становиться родителями", - пишет Le Figaro.

"Ты пожалеешь об этом", "Ты состаришься в одиночестве", "Ты слишком эгоистичная"... Даже в 2020 году отказ от желания иметь ребенка остается трудным выбором, особенно для женщин, которым предъявляют требование оправдываться в своем нежелании становиться матерью, что якобы идет вразрез с тем, что "запланировала" для них природа. По мнению эссеистки Моны Шолле, автора книги "Ведьмы, непобедимая власть женщин" (издательство La Découverte, 2018), женщины, которые не хотят детей, являют собой современное олицетворение ведьм: они пугают, потому что освобождаются от социальных норм, от патриархата, их до сих пор подозревают в неприязни к детям. Наподобие того, как про ведьм говорили, будто субботними вечерами они пожирают новорожденных", - пишет издание.

"(...) Во Франции уровень добровольного бесплодия остается низким и почти не меняется в течение 30 лет: 6,3% мужчин и 4,3% женщин не имеют детей и не хотят их иметь (исследование "Оставаться бездетным, выбор против течения", Population & Society, 2014). Однако "чайлдфри" (не ставшие родителями по собственному выбору, в отличие от "бездетных", которые не смогли иметь детей) отныне требуют, чтобы другие уважали их выбор и перестали указывать на них пальцем", - отмечает автор статьи Сеголен Барбе.

"(...) В последние годы заставила о себе говорить новая категория "чайлдфри" - так называемые ginks (англ. Green Inclinated No Kids), которые отказываются рожать по экологическим причинам, чтобы не увеличивать перенаселенность и не истощать ресурсы. "Экологический аргумент также позволяет женщинам, не являющимся матерями, найти положительную причину, поскольку зачастую оничувствуют себя очень одинокими в своем выборе, в то время как матери естественным образом получают доступ к принадлежности нескольким кругам, таким как ясли, школа, семейные праздники... ", - анализирует ИзабельТильман, клинический психотерапевт и автор книги "Жизнь без ребенка, счастье возможно" (издательство De Boeck, 2018).

"(...) Я вижу две особые категории женщин "чайлдфри", - объясняет психолог Эдит Валле. - Те, кто реализовал себя в союзе - будь то с мужчиной или с работой, где ребенок представляется в качестве постороннего элемента - это великие любовницы, увлеченные исследовательницы или представительницы творческих профессий, которые "вынашивают" свои произведения; это и те, кто расцветает, занимаясь какой-либо деятельностью: предпринимательницы, журналистки, те, кто интересуется окружающим миром и всегда находится в движении..."

"Быть бездетным - это значит иметь другие приоритеты, иметь желание оставаться свободным... Таковы основные мотивы, на которые сегодня ссылаются "чайлдфри", что оказывается важнее финансовых соображений или причин, связанных со здоровьем (исследование "Оставаться бездетным, выбор против течения").

"Нам стоило бы поставить под сомнение нашу тенденцию судить об этом выборе вместо того, чтобы просто уважать его, даже если мы не всегда в состоянии его понять, - подчеркивает Изабель Тильман. - Возможно, некоторые матери испытывают чувство зависти к тем женщинам, которые сделали тот выбор, который сами они не позволили себе сделать. "Чайлдфри" являются первооткрывательницами в том смысле, что они идут по нехоженому пути и стремятся придать смысл своей жизни по-иному".

"Сделать свою жизнь плодотворной, обходясь без материнства, к счастью, возможно!" - резюмирует Le Figaro.