Перемирие в Триполи иллюстрирует влияние турецко-российского посредничества

"(...) Впервые за несколько недель, в воскресенье, 12 января, в Триполи началось соблюдение временного прекращения огня на линии фронта, где сражаются друг против друга силы Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа и Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром", - пишет журналист Le Monde Фредерик Бобен.

"Предполагается, что согласие двух лагерей на прекращение боевых действий, объявленное в воскресенье начиная с полуночи и достигнутое под совместным давлением турок и русских - соответствующих поручителей ПНС и ЛНА - "разумно соблюдалось, особенно если взглянуть на последствия недавней интернационализации конфликта, таких как использование беспилотных летательных аппаратов", - считает Эмадеддин Бади, исследователь из американского Института Ближнего Востока.

"(...) Речь идет о первой деэскалационной мере, предпринятой после штурма, начавшегося в апреле 2019 года со стороны ЛНА маршала Хафтара против сил, сохранивших верность ПНС Сарраджа, признанному международным сообществом правительству в Триполи. Относительное соблюдение этого прекращения огня является результатом состоявшейся 8 января в Стамбуле встречи между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным, что подтверждает то, что "Турция и Россия стали серьезными триумфаторами на дипломатическом поприще", - добавляет Эмадеддин Бади.

"В данном посредничестве решающую роль играет Москва, о чем свидетельствует присутствие маршала Хафтара в российской столице, где к нему в понедельник должен присоединиться его противник Файез Саррадж, по словам Халеда аль-Мехри, спикера Госсовета в Триполи. Если в Москве удастся подписать официальное соглашение о прекращении огня - и тем самым заложить камень для обязательства, которое до сих пор существовало лишь в устной форме - то сформировавшийся турецко-российский "кондоминиум" в сфере дипломатического посредничества в Ливии получит блестящее подтверждение", - отмечает автор статьи.

"В качестве свидетельства гарантий, полученных от России по этому досье, источники, близкие к ПНС Сарраджа указывают, что русскоязычные бойцы, предположительно связанные с частной военной компанией Вагнера, "покинули" линию фронта Триполи", - говорится в статье.

"(...) Если вывод группы Вагнера действительно состоится, то он станет составной частью турецко-российского соглашения, которое с каждым днем все больше подтверждает вытеснение европейцев за пределы ливийского театра военных действий", - резюмирует Фредерик Бобен.