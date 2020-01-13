Оргазм и сексуальное наслаждение могут проходить в молчании, указывают исследователи

"Стоны необязательно являются живым проявлением оргазма, и вовсе не потому, что женщины станут его симулировать: они могут получить удовольствие и без необходимости сдерживать себя", - пишет журналистка и литератор Дафне Лепортуа в издании Slate.fr.

"У Джиллиан есть "интересный способ достичь оргазма" - она называет это "джинсовый метод". На сайте OMGY она рассказывает, что ей достаточно сесть, скрестив ноги, подтянуть свои штаны так, чтобы шов в промежности давил ей на клитор, а затем подвигать тазом. Такой процесс даже позволяет ей мастурбировать "полностью без рук" и совершенно одетой, в том числе на публике, и, как правило, оставаться незамеченной. Ей случалось испытывать наслаждение в библиотеке с книгой в руках. "Разве что можно заметить, так это то, что мое дыхание стало глубже, а кроме этого, люди ни о чем не догадываются", - говорит она. Что доказывает, что мы способны достигать кульминации по своему усмотрению, и необязательно в сопровождении усиливающих ее стонов", - отмечает автор публикации.

"(...) Точно так же в своем эссе "Наслаждаться - В поисках женского оргазма (издательство La Découverte, октябрь 2019 года) канадская журналистка Сара Бармак рассказывает о признаниях Ванессы, писательницы и режиссера из Торонто, которой слегка за двадцать: "Некоторые из моих оргазмов происходят в молчании, но во время других оргазмов я произношу какие-то слова на несуществующих языках, подобно тому, как люди в состоянии транса, которых мы порой видим в церкви". Как напоминает эссеистка, "одни женщины кричат, когда испытывают наслаждение, в то время как другие при этом не издают ни малейшего звука".

"(...) Однако очень многие думают, что шумовое сопровождение является безошибочным и узнаваемым сигналом среди тысячи других признаков сексуального наслаждения. Во время семинара по эмоциональному и сексуальному воспитанию с 14-летними школьниками и школьницами, на котором присутствовала режиссер Нина Форе, которая готовит документальный художественный фильм о женском удовольствии, юношей спросили, как они могли бы узнать, что женщина испытывает удовольствие: "Первым ответом были крики. В подавляющем большинстве они еще не вступали в половые отношения, но все они упоминали крики как что-то узнаваемое". И подростки не единственные, кто придерживается этого убеждения", - говорится в статье.

"В исследовании "Фантастика против реальности в сексе" из опроса 1465 человек в возрасте от 18 до 95 лет, проведенного брендом эротических игр "Нескромные украшения" (...), мы узнаем, что 34, 8% женщин и 43,1% мужчин "считают, что стоны и крики являются показателем удовольствия". Неизбежно и то, что в зеркальном отражении молчание стало бы равносильно мертвому штилю: если женщина не кричит, то значит желание, а также возбуждение ей чужды. Как будто секс, тишина и сладострастие несовместимы, а приглашение к оргазмическому путешествию непременно должно быть ревущим", - пишет Лепортуа.

"(...) По сути, мы с подозрением относимся к женщине, которая кричит, подозревая ее в том, что она притворяется (в конце концов, согласно исследованию "Нескромные украшения", "52,1% женщин хотя бы один раз уже симулировали оргазм" и "15,6% мужчин считают, что их нынешняя партнерша имитирует свои оргазмы"). Если она слишком много кричит, то существует большой риск, что ее будут называть "горячей штучкой". Но считается, что бессловесная женщина в постели не любит в ней кувыркаться. Ее называют скованной, фригидной или дают какое-то другое презрительное имя", - отмечает издание.

"По мнению режиссера-феминистки документального кино Нины Форе, это, вероятно, идет рука об руку с довольно распространенной идеей о том, что женский оргазм представляет собой нечто непостижимое, сложное, трудное для достижения, короче говоря, некую тайну. Стоны и крики могли бы стать "способом подтвердить и физически обозначить оргазм, который кажется невидимым". Мы хотим раскрыть тайну женского оргазма, найти такой его показатель, который мы считали бы столь же осязаемым, надежным и неопровержимым, как эрекция или эякуляция", - поясняет автор статьи.

"(...) Когда женщины стонут или кричат, [...] то они тем самым направляют своего партнера или стимулируют его голосом, как это делают всадники, - отмечает Аньес Жард, журналистка, специализирующаяся на сексуальности, и доктор антропологии, в статье в газете Libération. - Вы словно ездите на своем мужчине, ведете его с ловкостью, и можете наслаждаться им полностью (без необходимости испытывать оргазм)".

"(...) В своей статье в Libération Аньес Жард упоминает исследование, проведенное психологом по имени Шарлин Мюленхард, который "уже сравнивал звуковые эффекты во время секса с неким кинематографическим диалогом. Мужчины и женщины следуют любовному сценарию: "мужчина должен заставить женщину наслаждаться, а качество женского оргазма убеждает мужчину в его ценности как любовника". Так приветствуется распределение гендерных ролей и умственной нагрузки (...)", - подчеркивается в статье.