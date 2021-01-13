Космический мусор превратился в эквивалент "дрейфующего острова из пластика" на земной орбите

"Фрагменты нежелательного мусора, оставленные людьми на низкой околоземной орбите, превратились в эквивалент "нового дрейфующего острова из пластика" в космическом пространстве, предупреждает эксперт: согласно научным моделям, в космосе имеется более 128 млн фрагментов космического мусора размером более 1мм и 34 тыс. фрагментов размером более 10 см. Это детали старых ракет, чешуйки краски, отколовшиеся от спутников", - передает Daily Mail.

"Екатерини Каввада из Генерального управления оборонной промышленности и космоса в Европейской комиссии, предупредила, что этот космический мусор - "не теоретическая угроза, а реальность", аналогичная угрозе, исходящей от плавучих островов из пластика в океанах Земли. Она указала, что эти обломки могут нанести ущерб функционирующим европейским и иным спутникам, добавив, что, если мы не отреагируем безопасным и своевременным образом, последствия будут "пагубными", - говорится в статье.

"Выступая на 13-ой Европейской космической конференции, Каввада отметила: "Движущийся по орбите космический мусор превратился в новый дрейфующий остров из пластика (...), который представляет собой надвигающуюся угрозу для безопасности и безопасности всего движения и развития космического пространства".

"Фрагменты космического мусора размером всего 1 см способны полностью уничтожить спутники из-за скорости, с которой они движутся. Искусственные спутники используются в коммуникациях, таких как спутниковое телевидение и телефонные звонки, а также в навигации, в которую входит Global Positioning System (GPS). Эти типы космических аппаратов также играют роль в прогнозировании погоды, отслеживании штормов и загрязнения и в астрономии", - напоминает издание.

"По словам Каввады, с января 2019 года в космосе было отправлено более 5 тыс. спутников, но только 2 тыс. все еще активны. (...) Каввада предупредила, что в космосе дрейфует около 3 тыс. неактивных спутников, и, как свидетельствуют данные, было зафиксировано более 500 разрушений или взрывов этих космических объектов, что привело к их фрагментации, - пишет Daily Mail. - Она отметила, что появление в космосе сетей спутников, известных как мега-созвездия, может привести к синдрому Кесслера - цепной реакции, когда будет сталкиваться все больше и больше объектов, создавая новый космический мусор, вплоть до состояния, когда орбита Земли станет непригодной для использования".

"Это уже похоже на катастрофу, ожидающую своего часа", - подчеркнула она.

"Рольф Денсинг, директор по операциям Европейского космического агентства (ЕКА), который также выступал на космической конференции, (...) указал, что "к концу десятилетия мы будем говорить о десятках тысяч спутников, находящихся на орбите вокруг нас". По словам Денсинга, Европейский центр космических операций (ESOC) получает "сотни предупреждений о столкновениях" относительно группы из примерно 20 спутников, которыми управляет агентство. "В среднем, примерно каждые две недели нам приходится совершать маневр для предотвращения столкновений", - поделился он.

"Даже в теоретическом сценарии, когда в космической среде не появляется никаких дополнительных объектов, результаты моделирования, проведенного ЕКА и НАСА, показывают, что критическая плотность, достигнутая на НОО (низкой околоземной орбите), такова, что одного только смягчения отрицательных последствий уже не достаточно, - заявила Каввада. - Если сегодня мы не отреагируем безопасным и своевременным образом... последствия будут пагубными".

"В прошлом году правительство Великобритании выделило семи частным компаниям 1 млн фунтов на помощь в отслеживании космического мусора в рамках своей программы космического наблюдения и отслеживания. Великобритания также сыграет решающую роль в создании The Claw, который станет первым в истории спутником, удаляющим космический мусор", - пишет газета, поясняя, что The Claw будет использовать клешнеобразное движение для захвата фрагментов космического мусора. (...)