Первый послевоенный саммит по Нагорному Карабаху под эгидой Владимира Путина

"(...) Атмосфера внутри Кремля была такой же холодной, как и снаружи. В понедельник 11 января Владимир Путин пригласил в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева обсудить реализацию подписанного 9 ноября 2020 года соглашения о прекращении огня, которое положило конец шестинедельным боевым действиям. Последние привели к гибели более 6 тыс. человек и к сокрушительному поражению Армении, которая вынуждена была отдать многие районы Нагорного Карабаха своему азербайджанскому сопернику", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Поль Гого.

"(...) Встреча в понедельник не касалась серьезных вопросов. Она просто позволила Кремлю напомнить о том, что он контролирует ситуацию в своей сфере интересов на Южном Кавказе", - указывает автор статьи.

(...) Президент России с энтузиазмом открыл переговоры: "Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов". Глава российского государства приветствовал возвращение 48 тыс. беженцев в свои дома, хорошо начатый процесс разминирования и восстановления дорог", - передает журналист.

"(...) Неофициально, согласно заявлениям делегаций, сделанным за несколько часов до встречи, пришлось обсудить некоторые аспекты, оставленные в стороне в ноябре 2020 года, чтобы избежать риска возобновления боевых действий. Президент Путин подготовил эту дискуссию по видеоконференции с министрами иностранных дел и обороны, а также с представителями российских спецслужб (ФСБ) и внешней разведки (СВР)", - говорится в статье.

"Однако вопрос о статусе Нагорного Карабаха, населенного армянами, или даже о контроле над доступом к нему, который будет предоставлен Азербайджану, по данным Кремля, не обсуждался. В совместном заявлении, опубликованном в понедельник по окончании четырехчасовых переговоров, говорится, что переговоры в основном были сосредоточены на организации торговых и гражданских потоков через различные территории, в частности, речь идет о запланированном коридоре между Азербайджаном и его анклавом Нахичевань на юге Армении, безопасность которого должна обеспечивать ФСБ. Великий союзник Азербайджана Турция, не участвующая в переговорах, благодаря этому коридору будет де-факто связана с Баку. В понедельник Кремль объявил о создании рабочей группы, которая займется созданием железнодорожной и автомобильной инфраструктуры для облегчения движения между странами региона", - отмечает автор статьи.

"Еще одной отсутствующей стороной на переговорах оказалась отодвинутая на второй план Минская группа, сопредседателями которой помимо России являются Франция и США, и которая с 1992 года отвечает за мирные переговоры в этом конфликте. Конечно, Владимир Путин позвонил Эммануэлю Макрону в воскресенье, чтобы сообщить ему о предстоящих переговорах, но повестка дня составлялась именно в Кремле. Что касается Вашингтона, то российский политолог Аркадий Дубнов в понедельник утром в эфире радиостанции "Эхо Москвы" объяснил, что избрание президентом США Джо Байдена, вероятно, подтолкнуло главу Кремля к ускорению темпа: "В Москве надеются, что переговоры будут достаточно результативны, чтобы упредить вмешательство новой администрации США в Карабахский процесс под эгидой Кремля. Поэтому здесь спешат все основные вопросы решить до 20 января, когда состоится инаугурация 46-го президента США Джо Байдена".

"После трехсторонней встречи президент Путин провел отдельные переговоры со своим азербайджанским коллегой и премьер-министром Армении, - пишет Le Monde. - Затем Никол Пашинян перед прессой посетовал на то, что "к сожалению, на сегодня нам не удалось решить вопрос военнопленных" и заверил, что "ещё остаётся очень много вопросов, которые должны решаться". Ильхам Алиев, со своей стороны, заверил, что соглашение о прекращении огня выполняется "успешно" и "за исключением небольших инцидентов, не было серьезных поводов для беспокойства".