Дилемма Украины по поводу вакцины от Covid-19

"Перед Украиной стоит непростой вопрос: сможет ли она обойтись без вакцины из России, с которой она воюет? (...)", - пишет журналист Le Monde Марк Нексон.

"Стратегия вакцинации пробуксовывает во многих странах, но Украина переживает дополнительный кошмар. Во-первых, в стране уже свирепствует контрабанда вакцин. Президент Владимир Зеленский очень рассердился, когда обнаружил, что несколько депутатов получили две дозы вакцины Pfizer-BioNtech при отсутствии каких-либо официальных поставок. В конце декабря самолет из Израиля якобы доставил драгоценные флаконы, а их получатели заплатили 2500 долларов за две инъекции в частной клинике, - указывает автор статьи. "Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой", - гневно заявил Зеленский.

"Но это еще не все. Бывшая советская республика, увязшая на шесть лет в войне со своим российским соседом за восстановление контроля над восточным регионом Донбасса (13 тыс. погибших), стоит перед дилеммой: следует ли прибегать к"Спутник V", вакцине "русского врага"? Официально страна делает ставку на прибытие в марте 8 млн доз от западных компаний благодаря операции ВОЗ Covax, направленной на помощь наиболее уязвимым слоям населения. Однако данная инициатива страдает от промедления великих держав, занятых реагированием на свои собственные чрезвычайные ситуации", - пишет Le Point.

"(...) Остается один вариант: российская вакцина. Кремль не видит в этом никаких нежелательных последствий. Наоборот, он делает вакцину своим главным политическим оружием. Начиная с августа, он гордится тем, что первым разработал вакцину от Covid. И утверждает, что у него уже длинный список стран-клиентов", - говорится в публикации.

"(...) У вакцины "Спутник V" есть пылкий сторонник на Украине: 66-летний Виктор Медведчук, олигарх, возглавляющий пророссийскую партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". (...) Так, Медведчук предлагает производить российскую вакцину на территории Украины, а точнее в Харькове, на востоке страны, и доверить ее производство одному из лидеров фармацевтической промышленности Украины - компании "Биолек". Идею ему подсказал сам Путин во время одной встречи. "Было бы преступлением лишать себя этого, потому что у нас есть достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал", - заявляет Медведчук. Компания "Биолек" даже обратилась за разрешением к Киеву", - указывает издание.

"Предоставляя свою вакцину украинскому населению, Путин мог бы одержать красивую победу. Он оказался бы в благоприятных условиях, показывая, что только Россия заботится о своем соседе в тот самый момент, когда тот намерен сблизиться с Западом", - комментирует Нексон.

"(...) Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины у России", - признал президент Владимир Зеленский.

"Однако на данный момент вакцина "Спутник V" запрещена для закупок. Тем более, что она до сих пор вызывает сомнения. "Нам ничего не известно о содержании исследований", - добавляет министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

" Сомнения существуют также по поводу производства, - отмечает издание. - Достаточно того разворота, который совершила в последние дни Венгрия, с радостью продемонстрировавшая Брюсселю свой выбор в пользу России. Получив скромную партию из 6 тыс. доз вакцины "Спутник V", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся в наилучших отношениях с Путиным, предпочел отказаться от нее для своей массовой вакцинации. "Она все еще находится на стадии клинических испытаний и не одобрена", - признали в окружении Орбана".

"Все это морально поддерживает Киев в его отказе поддаться на происки врага...", - резюмирует автор публикации Марк Нексон.