13 января 2021 г. Натаниэль Поппер | The New York Times Потерянные пароли не позволяют миллионерам получить доступ к их биткоин-состояниям "Владельцы биткоинов становятся все богаче на фоне того, как криптовалюта резко выросла в цене. Но что происходит, если вы не можете воспользоваться всем этим богатством, так как забыли пароль к своему цифровому кошельку?" - задается вопросом The New York Times. "У Стефана Томаса, программиста немецкого происхождения, живущего в Сан-Франциско, осталось две попытки угадать пароль, который дает доступ к состоянию, стоящему на этой неделе около 220 млн долларов. Этот пароль позволил бы ему разблокировать небольшой жесткий диск, известный как IronKey, содержащий закрытые ключи к цифровому кошельку, в котором хранится 7002 биткоина. Хотя в понедельник цена биткоина резко упала, она все еще на 50% больше, чем была всего месяц назад, когда она превысила свой предыдущий рекордный максимум, около 20 000 долларов", - говорится в статье. "Проблема в том, что несколько лет назад Томас потерял бумажку, где записал пароль к своему IronKey, который дает пользователям 10 попыток ввести пароль, после чего захватывает и шифрует его содержимое навсегда. С тех пор он испробовал восемь наиболее часто используемых последовательностей паролей - и все безрезультатно", - пишет газета. "Я лежу в постели и думаю об этом, - рассказывает Томас. - Потом я иду к компьютеру с какой-нибудь новой стратегией, она не срабатывает, и я снова прихожу в отчаяние". "Биткоин (...) сделал многих своих обладателей очень богатыми за короткий промежуток времени, даже на фоне того, как пандемия коронавируса разрушила мировую экономику. Но необычный характер криптовалюты также означает, что многие люди лишены доступа к своим биткоин-состояниям из-за потерянных или забытых паролей. Они были вынуждены беспомощно наблюдать за ростом и падением цен, будучи не в состоянии извлечь выгоду из своего цифрового богатства, - пишет The New York Times. - Из существующих 18,5 млн биткоинов около 20% - которые в настоящее время стоят около 140 млн долларов - находятся в кошельках, доступ к которым утрачен (...), сообщает Chainalysis, фирма, занимающаяся данными о криптовалюте. Компания Wallet Recovery Services, помогающая находить утерянные цифровые ключи, сообщила, что получает по 70 запросов в день от людей, которым нужна помощь в возвращении их богатств - в три раза больше, чем месяц назад". "Владельцы биткоинов, кошельки которых заблокированы, рассказывают о бесконечных днях и ночах разочарования, пока они пытаются получить доступ к своим состояниям. Многие владеют биткоинами с первых дней их существования десять лет назад, когда никто не был уверен, что эти токены будут сколько-нибудь стоить. "В течение многих лет я потратил сотни часов, пытаясь вновь войти в эти кошельки, - говорит Брэд Ясар, предприниматель из Лос-Анджелеса, у которого есть несколько настольных компьютеров, содержащих тысячи биткоинов, которые он создавал - или майнил - на ранних этапах развития этой технологии. Хотя эти биткоины сейчас стоят сотни миллионов долларов, он потерял свои пароли много лет назад и убрал жесткие диски, содержащие их, в вакуумные пакеты, с глаз долой". "Я не хочу, чтобы мне каждый день напоминали, что то, что у меня есть сейчас - это лишь часть того, что я мог бы иметь и потерял", - говорит он. "(...) У биткоина нет компании, которая могла бы предоставлять или хранить пароли. (...) Используемое программное обеспечение включает в себя сложный алгоритм, позволяющий создать адрес и связанный с ним закрытый ключ, который известен только человеку, создавшему кошелек, - поясняет газета. - Это ПО также позволяет биткоин-сети подтверждать соответствие пароля для одобрения транзакций, не видя и не зная самого пароля. Короче говоря, эта система позволяет любому создать биткоин-кошелек без необходимости регистрироваться в финансовом учреждении или проходить какую-либо проверку личности. (...) Но структура этой системы не учла, насколько люди плохо запоминают и защищают свои пароли". (...) "Томас, программист, рассказал, что заинтересовался биткоином отчасти потому, что тот находится вне контроля какой-либо страны или компании. В 2011 году, когда он жил в Швейцарии, он получил 7002 биткоина от одного из первых фанатов биткоина в качестве награды за создание анимационного видео "Что такое биткоин?", которое познакомило многих людей с этой технологией. В том же году он потерял цифровые ключи от кошелька с биткоинами. После этого на фоне того, как стоимость биткоина взлетела и падала, а он не мог заполучить деньги, Томас разочаровался в идее, что люди должны быть своим собственным банком и хранить свои собственные деньги. "Вся эта идея быть своим собственным банком - позвольте мне описать это так: вы сами делаете свою обувь? Причина, по которой у нас есть банки, заключается в том, что мы не хотим заниматься всем тем, что делают банки", - говорит он. (...) Некоторые другие сторонники биткоина передали на аутсорсинг работу по хранению биткоинов стартапам и биржам, которые защищают личные ключи от хранилищ виртуальной валюты, сообщается в статье."Тем не менее, у некоторых из этих сервисов проблем с защитой ключей не меньше. В последние годы многие из крупнейших биткоин-бирж, в том числе некогда известная биржа Mt. Gox, теряли закрытые ключи, или их у них крали", - пишет издание. "34-летний Габриэль Абед, предприниматель с Барбадоса, потерял около 800 биткоинов - сейчас они стоят около 25 млн долларов, когда в 2011 году его коллега переформатировал ноутбук, где хранились закрытые ключи от биткоин-кошелька. По словам Абеда, это не уменьшило его энтузиазма. (...) По мнению Абеда и Томаса, любые убытки, связанные с неправильным обращением с закрытыми ключами, частично компенсируются огромными прибылями, полученными на биткоинах, которые им удалось сохранить. Те 800 биткоинов, которые Абед потерял в 2011 году, были небольшой частью токенов, которые он с тех пор купил и продал, что позволило ему недавно купить 100-акровый участок земли на берегу океана на Барбадосе более чем за 25 млн долларов. Томас говорит, что ему также удалось сохранить достаточно биткоинов - и не забыть пароли - чтобы получить такое благосостояние, с которым он не знает, что делать. (...) Что касается потерянного пароля и недоступноых биткоинов, Томас поместил IronKey в безопасное место - куда, он не говорит - на случай, если криптографы придумают новые способы взлома сложных паролей. Если держать все это вдали от глаз, говорит он, это помогает ему не думать об этом. "Я дошел до той точки, когда сказал себе: "Пусть это останется в прошлом, ради моего собственного психического здоровья", - резюмирует он. Источник: The New York Times