13 июля 2017 г. Кэти Завадски | The Daily Beast Находилась ли российская посредница Дональда Трампа-младшего в США нелегально? "Наталья Весельницкая, российский юрист, встретившаяся с Дональдом Трампом-младшим летом прошлого года в Нью-Йорке, сказала, что ей было отказано в американской визе в 2015 году", - пишет The Daily Beast. Затем она попросила федеральную прокуратуру разрешить ей въезд в США, чтобы вести работу от лица клиента на Манхэттене. Прокуратура предоставила Весельницкой временное разрешение на въезд и пребывание в США в конце 2015 года, но срок его действия истек в начале 2016 года, как сообщила The Daily Beast прокуратура Южного округа Нью-Йорка. Разрешение на въезд Весельницкой не было продлено, по данным прокуратуры США. "Это поднимает вопрос о том, как Весельницкая смогла въехать в США в июне 2016 года, когда она посетила "Башню Трампа", - указывает издание. В феврале 2017 года Весельницкая явилась в зал заседаний Манхэттенского федерального суда с переводчиками, согласно протоколу суда, с которым ознакомилось издание. Председатель Юридического комитета Сената Чарльз Грассли потребовал разъяснений, каким образом Весельницкая смогла остаться в США по истечении срока ее разрешения на въезд и пребывание. "Это вызывает серьезные вопросы о том, разрешила ли ей администрация Обамы оставаться в стране, и если да, то почему?" - написал Грассли. Клиентом Весельницкой был владелец российской компании Prevezon Holdings, обвиненной в отмывании денег в США в рамках мошеннической схемы, разоблаченной Сергеем Магнитским, напоминает издание. В рамках своей деятельности в США Весельницкая сформировала некоммерческую группу для лоббирования отмены "Закона Магнитского" под названием Human Rights Accountability Global Initiative Foundation. Эта организация утверждает, что она стремится способствовать "возобновлению усыновления американцами российских детей". Усыновление российских детей и "Закон Магнитского", предположительно, были главной темой обсуждения между Весельницкой и Трампом-младшим, говорится в статье. Издание отмечает участие в этой кампании лоббиста Рината Ахметшина. Согласно его заявлению о регистрации в качестве лоббиста, организация Весельницкой выплатила Ахметшину 10 тыс. долларов. На "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Ахметшина назвали "наемным агентом" разных личностей из бывшего СССР. Грассли утверждает, что Ахметшин является бывшим офицером российской военной разведки, который действует как "незарегистрированный агент, лоббирующий российские интересы, и, видимо, имеет связи с российской разведкой". "В апреле 2017 года Ахметшин встретился с депутатом Палаты представителей Даной Рорабахером в Берлине и, по сообщениям, обратился к нему по делу Prevezon", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast