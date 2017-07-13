Как неоолигарх атакует старых олигархов

Судебный процесс, который сейчас проходит в России и держит в напряжении западных инвесторов, "сильно напоминает уничтожение нефтяного концерна "ЮКОС" более 10 лет назад, когда возглавлявший его олигарх Михаил Ходорковский оказался за решеткой", пишет обозреватель австрийской Die Presse Эдуард Штайнер. В текущем процессе "сошлись в споре главы двух влиятельных компаний, а также идет борьба между государством и частным бизнесом, которая в эру Владимира Путина всегда заканчивалась победой госкомпаний и потерями для частников", говорится в статье. Позавчера судебный процесс перешел в финальную фазу и был отложен на неделю.

Автор повествует о противостоянии "Роснефти" во главе с Игорем Сечиным и частного концерна АФК "Система", которым владеет 68-летний мультимиллиардер Евгений Евтушенков и куда, помимо прочего, входит самый крупный в России оператор мобильной связи, предприятия по производству ракетной техники и огромный лесопромышленный холдинг. Речь идет не только о нефти и деньгах - свою роль играет и "демонстрация власти, а таковой в российском бизнесе больше всего у Игоря Сечина", отмечает Штайнер. "Неслучайно 56-летнего Сечина с его неприветливой физиономией называют российским Дарт Вейдером, - говорится в статье. - Он обладает почти безграничной властью, если дело касается консолидации российского нефтяного сектора".

"Роснефть" хочет получить от АФК "Система" порядка 170 млрд рублей (2,45 млрд евро) компенсации за понесенные убытки при сделке с нефтяным концерном "Башнефть". "Башнефть", как говорится далее, является шестой по величине нефтяной компанией в России. В 2009 году ее приобрела АФК "Система", Евтушенков перестроил компанию и сделал самой эффективной на рынке. Однако в 2014 году власти посадили Евтушенкова под домашний арест и ренационализировали компанию. Закулисным руководителем тогда сочли как раз Сечина. Евтушенков по соображениям безопасности увез семью за границу, отказался от пересмотра дела добился отмены домашнего ареста.

Тем не менее, на этом судьба "Башнефти" не решилась окончательно: спустя два года Сечин, забрав концерн из госсобственности и включив его в состав "Роснефти", и так обладающей крупнейшими резервами в мире, нанес новый удар. В начале мая 2017 года он выдвинул АФК "Система" требование выплатить многомиллиардную компенсацию в связи с тем, что после изменений в "Башнефти" та якобы потеряла в стоимости, говорится в статье.

"Между тем, чем бы ни завершился этот правовой спор, последствия для инвестиционного климата в России будут катастрофическими", - подытоживает Штайнер. Четыре иностранных члена наблюдательного совета "Системы", в том числе и бывший британский министр промышленности Питер Мендельсон, даже обратились с письмом к президенту Путину с просьбой вмешаться в процесс. Однако Кремль отклонил эту просьбу.