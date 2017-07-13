Скандал с Дональдом Трампом-младшим - история в стиле Москвы 1990-х

"Троица, которая организовала ныне скандально известную встречу с Дональдом Трампом-младшим, представляла собой пеструю компанию: азербайджанский поп-певец из "списка Б", отставной журналист британского таблоида и юрист из Подмосковья", - пишет корреспондент Foreign Policy Эйми Феррис-Ротман. "До недавнего времени никто из участников этих событий не производил впечатления реального игрока в Москве, где могущество предопределяется близостью к одному-единственному человеку", - говорится в статье.

На взгляд автора, юрист - Наталья Весельницкая - "пожалуй, наиболее похожа на влиятельную фигуру". "Хотя ее список клиентов по-прежнему покрыт мраком, она сказала, что среди них есть правительственные деятели", - пишет автор.

На втором месте - Эмин Агаларов. "По крайней мере, у него есть деньги: он сын Араза Агаларова, иммигранта из Азербайджана, магната-миллиардера в сфере недвижимости, известного как российский Дональд Трамп", утверждает Феррис-Ротман.

А вот Роб Голдстоун, музыкальный пресс-агент и самопровозглашенный экс-журналист, фигура странная, считает автор. На фото в своих аккаунтах в соцсетях он предстает растрепанным и небритым, фотографируется в экстравагантных головных уборах и часто упоминает о сексе.

"Пока еще неясно, до какой степени лица из высших эшелонов Кремля могли участвовать в организации такой встречи и что было сказано во время беседы", - пишет автор, отмечая, что пресса по-разному оценивает могущество самих игроков. "Но то, что столь неожиданное трио в итоге, возможно, сыграет роль в низложении американского президента, кажется прямо-таки эпизодом из бурных и беззаконных 1990-х годов в России - времен, когда незначительные игроки, немножко подсуетившись и придумав программу действий, в экстраординарных обстоятельствах могли объединяться, чтобы влиять на важные события", - говорится в статье.

После распада СССР Россия была хаотичным и опасным миром. Происходил раздел колоссальных ресурсов бывшего СССР, но участвовать в нем было рискованно.

По мнению автора, эта обстановка привлекала выходцев с Запада типа Голдстоуна, которые часто выжидали, надеясь на счастливый случай.

"С женщинами обращались мерзко: мафия активно зарабатывала на проституции, часто пользуясь уязвимостью и нищетой женщин", - продолжает Феррис-Ротман. "Для компаний стали нормой объявления о приглашении на работу секретарш bez kompleksov, что означало условие быть сговорчивой добычей для любых сексуальных домогательств нанимателей", - говорится в статье. "Если это похоже на обстановку, где некий президент США почувствовал бы себя, как дома, что ж - именно эту Россию Трамп посещал и знал", - утверждает автор, поясняя, что в середине 1990-х Трамп безуспешно пытался возвести в Москве комплекс кондоминиумов.

Слабости президента Ельцина означали, что в России правило бал сословие олигархов.

По мнению автора, встреча с Трампом-младшим демонстрирует: многое в России изменилось с 1990-х годов, но многое осталось прежним. Нет разгула преступности и беззакония, но "богатство страны по-прежнему находится в руках немногочисленных олигархов, причем все они связаны с Путиным". "Стрельба из машин и контрабандные товары исчезли, уступив место сильной полиции и европейскому образу жизни (по крайней мере, в Москве и Петербурге), но обделывание делишек в стиле 1990-х все еще в ходу, только теперь им занимаются могущественные госструктуры", - говорится в статье.

По мнению автора, в последние дни организаторы встречи проявили "нахальный, искушенный подход из 1990-х". Эмин явно наслаждается своей известностью. "Весельницкая охотно сняла с себя вину и пожертвовала несостоявшимся американским партнером, когда заявила в интервью NBC News, с поднятыми бровями, и выражением невинного изумления на лице, что команда Трампа "очень сильно" хотела получить информацию о Хиллари Клинтон", - говорится в статье. Голдстоун изменил настройки аккаунта в Instagram на "приватный режим".