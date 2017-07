13 июля 2017 г. Макс Седдон | Financial Times Русские, оказавшиеся в центре скандала с Трампом, отрицают кремлевский заговор "Две российские фигуры, оказавшиеся в центре скандала вокруг предполагаемой попытки старшего сына Дональда Трампа вступить в сговор с Москвой с целью подрыва президентской кампании Хиллари Клинтон, отрицают причастность к какому-либо правительственному заговору по вмешательству в предвыборную гонку 2016 года", - пишет журналист Financial Times Макс Седдон. Наталья Весельницкая и Арас Агаларов оказались в центре внимания после того, как Трамп-младший опубликовал переписку со своим знакомым Робертом Голдстоуном, которая демонстрировала его готовность сотрудничать с предполагаемыми попытками российского правительства навредить кампании Клинтон. Агаларов, олигарх, которого в электронных письмах Дональду Трампу-младшему называют посредником между российским генеральным прокурором и штабом Трампа, отверг какое-либо свое участие в попытках добиться для Весельницкой аудиенции с помощниками Трампа. "Я думаю, это какие-то выдумки. Это я не знаю, кто выдумывает", - сказал Агаларов в интервью радиостанции Business FM в среду. Весельницкая, юрист из России, встретившаяся с Трампом-младшим в июне прошлого года (в письмах названная "юристом российского правительства"), также отрицала какое-либо участие Кремля. По словам Весельницкой, встреча была организована через Эмина Агаларова, сына олигарха. В продолжительной переписке через Telegram во вторник вечером она сообщила FT, что Агаларов-младший был "знакомым знакомого" и организовал встречу, чтобы помочь ей лоббировать в команде Трампа отмену "Закона Магнитского" от 2012 года, который вводил санкции против нескольких российских лиц, передает Седдон. Весельницкая отрицала предоставление Трампу-младшему какой-либо информации о Клинтон. "Неужели вы думаете, что, если кто-то хотел что-то передать, они бы использовали такие каналы и были бы настолько мудры, чтобы ничего не передать?" - заявила она FT. Она не слышала о причастности Агаларова-старшего или российской прокуратуры к организации встречи. "Это была частная встреча вне контекста президентских выборов", - пояснила она. Предположение об причастности к ней высокопоставленных представителей прокуратуры она назвала "нонсенсом", говорится в статье. Источник: Financial Times