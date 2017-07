13 июля 2017 г. Джон Соломон и Джонатан Изли | The Hill Минюст США разрешил российскому юристу въехать в США до того, как она встретилась с командой Трампа "Российская женщина-юрист, проникшая в ближайшее окружение Трампа, изначально получила разрешение на въезд в США от министерства юстиции при "чрезвычайных обстоятельствах", прежде чем в прошлом году начала лоббистскую кампанию, которая заманила в ловушку старшего сына президента, членов Конгресса, журналистов и сотрудников Госдепартамента", - утверждает издание The Hill, ссылаясь на "документы судов и министерства юстиции", а также интервью. "Всего через пять дней после встречи в "Башне Трампа" в июне 2016 года с Дональдом Трампом-мл., президентским зятем Джаредом Кушнером и тогдашним главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом московский адвокат Наталья Весельницкая, как видно по видеозаписи заседания, оказалась в Вашингтоне в первом ряду на заседании комитета Палаты представителей по международным отношениям, посвященном политике в отношении России", - пишут журналисты Джон Соломон и Джонатан Изли. "Она также участвовала в пророссийской лоббистской кампании и присутствовала на мероприятии в вашингтонском Newseum in Washington, где сторонники России показали фильм, оспоривший основу так называемого "Закона Магнитского", - говорится в статье. Издание сообщает: "В интервью NBC News в начале недели Весельницкая признала, что ее контакты с Дональдом Трампом-младшим и контакты в Вашингтоне были частью лоббистской кампании, направленной на то, чтобы члены Конгресса и американские политики увидели "реальные обстоятельства, стоящие за "Законом Магнитского". По мнению издания, эта работа сильно отличалась от тех узких оснований, на которых правительство США разрешило Весельницкой въезд в страну. "Московскому юристу отказались выдать визу для законного въезда в США, но затем тогдашний генпрокурор Лоретта Линч выдала ей особое разрешение (так называемое immigration parole) на въезд в ограниченных целях, дабы она помогла компании своего клиента - российского бизнесмена Дениса Кацыва - защищаться в суде по иску Минюста о конфискации активов, поданному в федеральный суд в городе Нью-Йорк", - утверждает издание. На судебном заседании в начале января 2016 года, когда разрешение на пребывание Весельницкой в стране вот-вот должно было истечь, помощник прокурора Пол Монтелеони объяснил судье: "Это (разрешение на въезд формата immigration parole. - Прим. ред.) - дискреционная мера, прибегать к которой закон разрешает генпрокурору в чрезвычайных обстоятельствах. В данном случае мы пошли на это, чтобы Кацыв мог дать показания. И мы пошли на дальнейшие уступки, впустив в страну его российского юриста для поддержки". "Протокол заседания суда указывает, что председатель суда попросил министерство юстиции продлить immigration parole Весельницкой еще на неделю, пока он не примет решения по ходатайствам по делу", - пишет издание. "В среду прокуратура США в Нью-Йорке подтвердила нашему изданию, что позволила Весельницкой въехать в страну, выдав ей разрешение типа immigration parole на срок с октября 2015 года по начало января 2016-го. Сотрудники министерства юстиции и Госдепартамента не смогли незамедлительно объяснить, как получилось, что в июне российский юрист все еще находилась в стране, дабы участвовать во встрече с Дональдом Трампом-мл. и мероприятиях в Вашингтоне", - сообщает издание. "Из интервью с полудюжиной американцев, которые контактировали с Весельницкой или отслеживали ее деятельность в США в 2016 году, явствует, что одной из ее главных целей было выяснить, заинтересованы ли Конгресс и (или) другие политические лидеры в отмене "Закона Магнитского" от 2012 года, налагающего кары на Россию, - говорится в статье, - или, как минимум, добиться, чтобы имя Магнитского не использовалось в новом законе о наказании нарушителей прав человека на всей планете, который в 2016 году проходил через Конгресс", - пишет издание. Власти США заявляют, что Сергей Магнитский раскрыл крупную схему отмывания денег. "Российские официальные лица оспорили его версию событий и в 2011 году в России посмертно признали его виновным в мошенничестве. Именно эту альтернативную версию дела Магнитского об афере Весельницкая и ее американские союзники пытались "передать в руки" американских официальных лиц, в том числе Рорабахера, команды Трампа и других лидеров", - говорится в статье. "Источники, близкие к лоббистским усилиям по переименованию "Закона Магнитского", имевшим место летом 2016 года, сказали, что всего через один-два месяца эти усилия заглохли. Они описали Весельницкую, не говорящую по-английски, как загадочную и туманную фигуру. Они сказали, что им было неясно, играла ли она официальную роль в лоббистской кампании, хотя она присутствовала на нескольких встречах", - пишут журналисты. "Источники описали свое общение с Весельницкой точно так же, как Трамп-младший. Они утверждали, что не знали, на кого она работала и каковы были ее мотивы", - говорится в статье. "Наталья не произнесла ни слова по-английски, - сказал один источник. - Пусть никто вам не говорит, что это были изощренные лоббистские усилия. Это была наименее профессиональная кампания их тех, какие я видел. Если она - цвет московского разведывательного сообщества, нам не о чем беспокоиться". Источник: The Hill