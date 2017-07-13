Общие иллюзии России и США о сохранении контроля над многополярным миром

Россия и США сегодня далеки от модных в 1960-е годы идеологических столкновений, но применяют стратегии возврата к биполяризации международной безопасности, пишет в блоге Le Huffington Post доктор права и почетный профессор Университета Париж-2 Ив Жанкло.

США в сравнении с Россией: индустриальная и территориальная политика

Столкновения между Россией и США сегодня уже отнюдь не идеологические, культурные или религиозные. Они являются открытым проявлением дискреционных мер политики завоевания места на международной арене и порой даже гегемонистских поползновений в области энергетики, например посредством газопровода "Северный поток-2", говорится в статье.

Россия умеет захватывать львиную долю, прилагая все усилия по восстановлению оторванных кусков бывшей советской империи. Она предпочитает действовать мелкими территориальными и политическими шагами. В 2008 году на подступах к Грузии она создала две маленькие автономные республики, полностью находящиеся в ее руках: Абхазию и Южную Осетию, не ослабляя своего давления на лихорадочно возбужденную Чечню, пишет Жанкло. В 2014 году Россия забирает себе Крым, который был подарен Украине в 1954 году украинцем Хрущевым. Теперь она старается подорвать уязвимую Украину, поддерживая некое подобие двух республик в Донецке и Луганске, в мечте восстановить рудный и промышленный центр бывшего СССР.

При этом Россия наталкивается на сопротивление США, которые в 2017 году оказывают Украине значительную финансовую помощь - 150 млн долларов было выделено специально на приобретение военного оборудования, отмечает автор.

По сравнению с Россией США кажутся вялыми, потрясенными цунами с Башнями-близнецами в сентябре 2001 года. Они в нерешительности, нападать ли на внешних территориях с применением военной силы, и стремятся избежать нового Вьетнама. Все же они приняли решение вмешаться в Ливии, для сведения старых счетов с ее руководителем, продолжает Жанкло.

На Ближнем Востоке, особенно в Ираке, США прячут когти, опасаясь долгосрочного военного вмешательства, подобного военной операции, начатой в 2003 году. Они довольствуются отправкой военных советников и оказанием разовой и ограниченной технической поддержки, лишь бы избежать любого общественного обязательства, полагает эксперт.

Россия в сравнении с США в Европе

Армрестлинг между двумя державами - которые, впрочем, уже не являются супердержавами перед лицом Китая и Индии, - продолжается в военной сфере. Однако представляется, что речь идет скорее о бахвальстве, нежели о выражении настоятельной военной необходимости. На установку элементов ПРО в Польше и Румынии Россия отвечает размещением ракетных комплексов "Искандер" и SS-26 STONE в Калининграде, акцентируя внимание на странах Балтии, пишет Жанкло.

"Две державы сталкиваются с оперативной группировкой сил нового типа, посредством ракет средней дальности, в нарушение договора от 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который явился важным этапом умиротворения между государствами - сообщниками Москвы по Варшавскому договору и государствами, связанными с Вашингтоном через НАТО, - отмечает ученый. - В 2017 году оба стратегических игрока хотят занять главное место в поддержании или дестабилизации мира в Европе, делая ставку на стратегию военной напряженности".

США в сравнении с Россией на Ближнем Востоке

"Россия и США косвенно меряются силой на политическом и военном ближневосточном поле, - считает автор. - Они не хотят покидать свои укрепленные районы и даже усиливают их: россияне - посредством морской базы в Тартусе и новой авиабазы Хмеймим в Сирии, американцы - довольствуясь укреплением своих военных соглашений со странами Персидского залива и с Саудовской Аравией".

Несомненно, вступление в бой российских ВКС в Сирии начиная с сентября 2015 года изменило военный расклад в пользу сирийского режима. Зато действия военной коалиции во главе с США не замедлили произвести значительный эффект в плане поддержки повстанцев с довольно сомнительной репутацией, находящихся в приграничных районах, указывает автор.

"Россия и США оказываются лицом к лицу в военном плане в Европе и на террористическом Ближнем Востоке, изменяя свое положение в системе международной биполярности, в которой надежность положения уже будет зависеть от новых мировых игроков: Китая и Индии. Они преуменьшают роль государств друзей или союзников, НАТО, ЕС и СНГ, отодвигая их на второй план, в частности, на переговорах в Женеве и Астане. Вместо того чтобы тратить силы на непродуктивные, но губительные сражения на внешних территориях, США и России надлежало бы стать разработчиками и блюстителя мира", - рекомендует Жанкло.

США и Россия, олицетворяющие возрождение стратегической биполярности, разделяют иллюзии о том, что под их руководством и у них под контролем находится неотвратимо ускользающий от них многополярный мир, подытоживает Жанкло.