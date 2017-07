13 июля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Русская рулетка Кремля и Трампа СМИ продолжают обсуждать историю о встрече сына, зятя и главы избирательного штаба Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой в июне прошлого года. The Washington Post и The Times фокусируются в этом контексте на отношениях Запада с Россией. The New York Post дает нелестную оценку фигуранту скандала Трампу-младшему. FT передает заявления Весельницкой, сделанные в переписке с изданием. "Что делает Россию враждебной державой" - так озаглавлена редакционная статья The Washington Post. По мнению издания, смысл термина "враждебная держава" прояснит, что должен был приобрести российский президент Путин от вмешательства в выборы в США. "В данном случае "враждебная" не означает, что Россия и США вот-вот вступят в войну. Теоретически их интересы не должны так уж сильно расходиться. Это две континентальные державы, расположенные в разных частях мира, и между ними нет территориальных споров (хотя таяние арктических льдов может это изменить). Обе державы страшатся исламистского терроризма", - говорится в статье. "Что делает Россию враждебной, так это приверженность Путина комплексу ценностей (и зависимость от такового), которые противоположны основным американским ценностям (или, по крайней мере, были противоположны им доныне). Он предпочитает сферы влияния самоопределению наций, коррупцию - транспарентности, а репрессии - демократии", - утверждает издание. Именно поэтому Путин испытывал антипатию к Хиллари Клинтон, считают авторы статьи. "Путин должен был осознать, что политика Дональда Трампа гармонирует с его собственными ценностями больше, чем он осмеливался ожидать от любого кандидата в президенты США", - полагает издание. "Итак, Трамп-младший, возможно, узрел преимущества от согласия на российскую помощь, а Россия определенно должна была видеть преимущества от предоставления этой помощи", - говорится в статье. The Times дала редакционной статье заголовок "Русская рулетка". Публикация электронной переписки старшего сына Трампа с "посредником", как выражается газета, развеяла надежды президента США на прекращение скандала, связанного с Россией. Газета замечает: присутствие Дональда Трампа-младшего, Джареда Кушнера и Пола Манафорта на встрече "натолкивает на вопросы, какой объем информации был передан президенту и стоит ли верить Белому дому, когда он отрицает сговор с Кремлем". "Вполне возможно, что этот скандал сорвет все дальнейшие попытки восстановления отношений США с Кремлем. В таком случае Россия сама себе навредила. Ее мечта о скорой отмене санкций сорвется, а хотя Трамп, возможно, ослаблен, это не породит ту уязвимость, которой Путин мог бы легко манипулировать. Теперь весь политический истеблишмент США начеку", - убеждено британское издание. По предположениям The Times, попытка добиться отмены санкций США "была истинной целью встречи, о которой попросила Весельницкая". В заключение газета рекомендует: "Что бы ни дало расследование в ближайшие месяцы, одно политическое решение должно оставаться неизменным: санкции нужно сохранить, пока Россия не откажется от своего милитаристского авантюризма, захватов земель и манипуляции ходом выборов на Западе". "Дональд Трамп-младший - идиот" - категорично заявляет в заголовке редакционного комментария The New York Post. По мнению издания, это единственный определенный вывод из вышеописанной истории. "Тупоголовый британский пресс-агент присылает тебе электронное письмо, чтобы устроить встречу с "поверенным российского правительства", обещая "документы и информацию" для "изобличения Хиллари" по любезности "королевского прокурора России" в "рамках" "поддержки" российским правительством твоего папы - и ты охотно соглашаешься на встречу", - поясняет издание. Но, по мнению газеты, правительство Владимира Путина не совершило бы такой неуклюжий шаг. "Еще хуже, что Трамп-младший притащил своего зятя Джареда Кушнера и тогдашнего главу избирательного штаба Пола Манафорта на встречу, которая оказалась попыткой московской посредницы добиться отмены американского закона, создающего проблемы для ее клиентов", - говорится в статье. "Две российские фигуры, оказавшиеся в центре скандала вокруг предполагаемой попытки старшего сына Дональда Трампа вступить в сговор с Москвой с целью подрыва президентской кампании Хиллари Клинтон, отрицают причастность к какому-либо правительственному заговору", - пишет журналист Financial Times Макс Седдон. Наталья Весельницкая и Арас Агаларов оказались в фокусе внимания после того, как Трамп-младший опубликовал переписку со своим знакомым Робертом Голдстоуном, которая демонстрировала его готовность сотрудничать с предполагаемыми попытками российского правительства навредить кампании Клинтон. Агаларов, олигарх, которого в электронных письмах Трампу-младшему называют посредником между российским генпрокурором и штабом Трампа, отверг какое-либо свое участие в попытках добиться для Весельницкой аудиенции с помощниками Трампа. Весельницкая, встретившаяся с Трампом-младшим в июне прошлого года (в письмах названная "юристом российского правительства"), также отрицала какое-либо участие Кремля. По словам Весельницкой, встреча была организована через Эмина Агаларова, сына олигарха. В продолжительной переписке через Telegram во вторник вечером она сообщила FT, что Агаларов-младший был "знакомым знакомого" и организовал встречу, чтобы помочь ей лоббировать в команде Трампа отмену "Закона Магнитского". Весельницкая отрицала предоставление Трампу-младшему какой-либо информации о Клинтон. "Неужели вы думаете, что, если кто-то хотел что-то передать, они бы использовали такие каналы и были бы настолько мудры, чтобы ничего не передать?" - заявила она FT. "Это была частная встреча вне контекста президентских выборов", - пояснила она. Предположение об причастности к ней высокопоставленных представителей прокуратуры она назвала "нонсенсом", говорится в статье. После обнаружения того, что старший сын президента США в прошлом году встретился с российским адвокатом, "следователи вновь изучают записи разговоров, зафиксированных разведслужбами США весной 2015 года, в которых российские правительственные чиновники обсуждали сподвижников Дональда Трампа", - сообщает корреспондент The Wall Street Journal. По данным нынешних и бывших официальных лиц США, прослушка показала, что в некоторых случаях россияне говорили о встречах за пределами США с участием российских правительственных чиновников и деловых партнеров и советников Трампа. Беседы, имевшие место в 2015 году, были обнаружены за несколько месяцев до того, как Трамп объявил о намерении баллотироваться на пост президента США. В 2015 году разведывательные агентства не были уверены, что делать с отчетами о наблюдениях, которые они считали неопределенными и неубедительными, говорят источники. Однако, по словам одного бывшего официального лица, частота упоминаний помощников Трампа россиянами заставила задаться вопросом: "Что происходит?" Весной 2016 года подозрения представителей спецслужб США в отношении вмешательства России в выборы возросли: коллеги из Европы предупредили их, что президентская кампания, возможно, финансируется из российских источников. "Остается неизвестным, поступали ли эти средства в определенный предвыборный штаб или сторонним лицам, чтобы они потратили их от лица кандидатов", - пишет корреспондент.