Всемирная выставка ЭКСПО-2025: у конкурентов Франции достаточно много аргументов

169 стран - членов Международного бюро выставок, которые будут голосовать в ноябре 2018 года, заслушали представителей Японии, России и Азербайджана, пишет журналистка Le Figaro Клер Боммлер. Помимо Франции, три страны вступили в борьбу за проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025.

Осака (Япония). Японцы уже принимали в 1970 году всемирную выставку, сообщает издание. Они хотят выдвинуть на первый план "общество будущего и завтрашнюю жизнь", а также "различные способы достичь здорового образа жизни для тела и души".

Екатеринбург (Российская Федерация). Город Екатеринбург, расположенный в центральной части евразийского континента, желает "изменить мир благодаря инновациям и качеству жизни". 14 июня Екатеринбург довел до всеобщего сведения, что видит в выставке ЭКСПО-2025 катализатор для своего развития и утверждение самобытности по отношению к Москве, отмечает журналистка.

"Выставка позволит представить лицо новой России", - считает губернатор Екатеринбурга Евгений Куйвашев.

Баку (Азербайджан). Город Баку, расположенный на старинном шелковом пути, - "один из самых красивых городов мира", по мнению посла Азербайджана во Франции Эльчина Амирбаева, который представил проект для ЭКСПО-2015, названный "Человеческий капитал".

Победа Баку стала бы "поощрительным жестом" для всех молодых и независимых стран и поддержала дух толерантности в нашей стране", заявил посол.