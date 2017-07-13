Принимая Трампа в Париже, Макрон пытается вновь поместить Францию в центр дипломатической игры

Французский президент принимает своего американского коллегу 13-14 июля по случаю столетней годовщины вступления США в Первую мировую войну, пишет журналист Le Monde Марк Семо.

Первым живым общением Макрона с его американским коллегой Дональдом Трампом стало весьма энергичное рукопожатие в ходе саммита НАТО 25 мая в Брюсселе, говорится в статье.

С тех пор два президента несколько раз созванивались и пересекались во время саммита G7 в Таормине (Италия) в конце мая и далее на саммите G20 в Гамбурге (Германия) в начале июля. Отношения у них очень душевные, несмотря на глубокие разногласия по Парижскому соглашению о климате, о чем заявил 1 июня американский президент, находящийся все в большей изоляции по этому досье. Свидетельство тому - приезд в Париж Трампа и его супруги 13-14 июля с официальным визитом, несущим очень мощную символическую нагрузку, отмечает журналист.

Макрон любит историю и ее символы. Он уже это продемонстрировал, приглашая Владимира Путина в Версаль для торжественного открытия выставки в честь 300-летней годовщины визита царя Петра Великого. Столетняя годовщина вступления в войну США в 1917 году - сигнал к началу их вмешательства в европейскую политику во имя некой идеи демократии, имеет еще более сильную смысловую наполненность, полагает автор статьи.

"Фактически он обращается с Трампом еще лучше, чем с Владимиром Путиным, подчеркивая важность альянса с Вашингтоном", - рассуждает Брюно Тертре из французского Фонда стратегических исследований. Тертре подчеркивает, что французский президент "приглашает прежде всего президента США, а это больше, чем просто пригласить Дональда Трампа".

Для Макрона это пари. "Он покупает Трампа на понижении, делая ставку на то, что США в любом случае остаются незаменимыми, какими бы ни были заблуждения их президента", - отмечает один тонкий наблюдатель дипломатической сцены. Непредсказуемость американского президента, его отказ включиться в борьбу против глобального потепления, как и его протекционистская установка действовать по принципу "Америка прежде всего", усложняют его отношения со многими международными руководителями, начиная с Ангелы Меркель, говорится в статье.

Макрон, конечно, задумал дипломатическое контрнаступление с целью напомнить о необратимом характере Парижского соглашения. И в ходе саммита G7, где он еще упоминал о надежде убедить Трампа, и на саммите G20 глава французского государства всячески проявлял доброжелательное отношение к нему. "Между этими двумя людьми явно срабатывает личная алхимия", - заметил один ответственный сотрудник Белого дома.

"Я никогда не отчаиваюсь, что не смогу его убедить, это черта моего характера", - объяснял Макрон в Гамбурге. Посредством дипломатии "одновременности" французский президент охотно позиционирует себя с самого начала вступления на международную арену как посредника, извлекающего пользу из напряженности последних месяцев, возникшей между Москвой, Вашингтоном и Берлином. Он политический руководитель, способный одновременно расцеловаться с Ангелой Меркель, вести жесткий диалог с лидером Кремля и держать ухо востро с магнатом недвижимости, который управляет США", - комментирует Семо.

По многим пунктам Париж и Вашингтон как никогда совпадают друг с другом. "У нас есть точка соприкосновения в главном: это борьба с терроризмом и защита наших жизненных интересов", - сказал французский президент в интервью газете Ouest-France от 13 июля, подчеркивая, что "на Ближнем Востоке, как и в Африке, наше сотрудничество с США является образцовым".

"Другой важный вопрос за столом переговоров - будущее после ИГИЛ* в Ираке и в Сирии. Режим прекращения огня на западе Сирии обсуждался в ходе встречи в Гамбурге Трампа с Путиным. Процесс уже наметился. Франция отсутствовала в Астане, где разворачиваются переговоры под эгидой России, Турции и Ирана, сторон, непосредственно вовлеченных в конфликт, с цель создания зон "деэскалации", она также остается в стороне в Женеве, где проходят мирные переговоры по Сирии под эгидой ООН. Однако Макрон не скрывает своего желания вновь вернуться в игру", - подытоживает журналист.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.