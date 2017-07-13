У США нет доказательств, что лидер ИГИЛ* Багдади жив. Россия думает, что убила его. Иран уверен, что он мертв

"Руководитель операций США против вооруженной группировки "Исламское государство"* сказал во вторник, что у него нет свидетельств того, что неуловимый лидер группировки еще жив, тем самым подтвердив прозвучавшие ранее заявления России, Ирана и сирийских активистов, что этот священнослужитель-радикал убит", - передает Том О'Коннор в Newsweek.

"Хотя обстоятельства предполагаемой смерти главы ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади остаются неясными, генерал армии, командующий объединенными силами операции "Непоколебимая решимость" Стивен Таунсенд стал очередным официальным лицом, усомнившимся в том, что ультраконсервативный лидер пережил массовые многонациональные кампании по борьбе с джихадистами в Ираке и Сирии, - говорится в статье. - Хотя множество предшествующих сообщений о смерти Багдади были опровергнуты, прозвучавшее в прошлом месяце заявление России, что она получила надежные отчеты о том, что он погиб 28 мая во время авиаудара по собранию офицеров ИГИЛ* близ фактической столицы группировки Ракки в Северной Сирии, заставило предполагать, что он действительно мертв. Почти через две недели высокопоставленный иранский чиновник сказал: "Багдади определенно мертв". Во вторник утром находящаяся в изгнании мониторинговая группа, у которой есть связи с оппозицией, заявила, что ИГИЛ* тоже начало признавать гибель аль-Багдади. Таунсенд ответил на эти последние заявления".

"Я правда не знаю... У меня нет оснований полагать, что он жив. У меня нет доказательств того, что он жив", - сказал Таунсенд Politico.

"Мы подтвердили [его смерть], основываясь на информации, полученной от одного из наших активистов в Дейр аз-Зоре (город, где проживал аль-Багдади. - Прим. ред.). Они подтвердили, что Багдади мертв", - сказал Newsweek по телефону директор "Сирийской обсерватории по правам человека" Рами Абдель Рахман.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.