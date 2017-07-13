Кремлинологи озадачены вопросом о таинственном спутнике Путина в поездке

"Когда в среду на северо-западе России журналисты мельком заметили пассажира на заднем сиденье машины Путина, для россиян стал горячим вопрос: кто этот счастливый путешественник?" - рассказывает читателям Newsweek журналист Дамьен Шарков.

"Безопасность", - ответил на этот вопрос в интервью Life пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, подразумевая, что на заднем сиденье был сотрудник службы безопасности.

Путин приехал на церковный праздник. "Поэтому он не путешествует в составе крупной делегации и, очевидно, сам водит свою машину", - пишет Шарков.

"О взаимоотношениях Путина за пределами политической сферы мало что известно, вот почему даже слабый намек на наличие некого спутника в поездке вызывает в России такой фурор. Хотя он президент России и самая упоминаемая в российской прессе публичная фигура чуть ли не каждый месяц, даже его ближайшие родственники - "первая семья" России - не находятся на виду", - говорится в статье. Издание напоминает, что Путин разведен и бывшая жена его больше не сопровождает.