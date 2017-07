13 июля 2017 г. Джули Хиршфелд Дэвис, Мэтт Флегенхаймер | The New York Times Конгресс хочет наказать Россию, но не может выдавить из себя наказание "За него почти единодушно проголосовал Сенат. Он касается враждебной державы, которая вмешалась в американские выборы прошлой осенью и теперь бросает тень на президента США. И теперь он лежит перед республиканским большинством в Палате представителей, которое давно сделало столпом своей внешней политики "ястребиный" подход к России. Так почему же Конгресс так долго принимает законопроект, который наказал бы Москву за вмешательство в выборы и военную агрессию?" - пишут Джули Хиршфелд Дэвис и Мэтт Флегенхаймер в The New York Times. "В среду дело о забуксовавших санкциях приняло новый оборот: республиканцы и демократы Палаты представителей за сценой боролись из-за деталей законопроекта, а Белый дом продолжил давить на республиканских депутатов, чтобы добиться поправок. Теперь недели проволочек, как процедурных, так и содержательных, привели к тому, что судьба этой меры оказалась неопределенной, несмотря на тучу скандала с российским оттенком, нависшую над президентом Трампом", - говорится в статье. Сенатор Боб Коркер (республиканец, Теннесси, председатель комитета по международным отношениям) сказал, что проволочки "только помогают России", передают журналисты. "Чиновники Белого дома говорят, что законопроект связал бы президенту руки, лишив его полномочий в одностороннем порядке снять санкции, если он сочтет это нужным. Они настаивают на удалении формулировок, дающих Конгрессу возможность блокировать это действие, - говорится в статье. - Однако республиканцы на Капитолийском холме раздражаются в ответ на каждое предположение, что они стали мягче относиться к России и сваливают процедурные заминки на демократов, предлагая ряд объяснений, почему законопроект проблематичен". Несколько республиканцев считают необходимым настаивать, что они по-прежнему остаются "ястребами". "Вы знаете мое отношение к этой проблеме, - сказал репортерам в среду спикер Пол Д.Райан. - В отношении России я "ястреб". И все же законопроект прозябает в Палате представителей уже несколько недель после его одобрения в Сенате, отмечают авторы. "В нынешней форме законопроект создает несколько рисков с точки зрения способности правительства США вести внешнюю политику, - сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакэби Сэндерс, отказавшаяся прогнозировать, наложит ли Трамп вето на эту инициативу. - Пока они не продвинутся дальше, мы больше не будем его взвешивать". "Несколько чиновников администрации частным образом признали, что Трамп, особенно в нынешней политической обстановке, не может позволить себе бороться с контролируемым республиканцами Конгрессом из-за наложения вето на законопроект о российских санкциях, - говорится в статье. - За сценой чиновники администрации пытаются убедить депутатов пересмотреть законопроект. Сотрудники Госдепа и Управления по контролю за иностранным активами министерства финансов, которое управляет и приводит в действие санкции, в последние дни приходили на Капитолий, чтобы объяснить свои возражения". Источник: The New York Times