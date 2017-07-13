"Ястреб" в отношении Владимира Путина

Приближенных президента США Дональда Трампа часто обвиняют в чересчур дружелюбных отношениях с Россией, "однако про нового американского спецпосланника на Украине, который на этой неделе проводит там первые переговоры, этого никак не скажешь", пишет обозреватель швейцарской Die Presse Цита Аффентрангер.

"Россия огромна, Россия важна, и мы не хотим конфликта с ней", - сказал в интервью BBC Курт Волкер незадолго до своего назначения. Но на этом все любезности закончились. Волкер полагает, что "России больше нельзя спускать все с рук, с ней надо вести себя жестко". "Я убежден, что Россия испугается прямой конфронтации, поскольку она знает, что не переживет ее", - заявил он. На замечание журналиста BBC о том, что в случае обмена ядерными ударами не выживет ни одна из сторон, Волкер ответил: "Вот поэтому до этого не дойдет. А если не брать в расчет ядерное оружие, то Россия находится в более слабой позиции, чем мы".

Также Волкер высказался в поддержку Украины: "Всеобъемлющая поддержка со стороны США - вопрос собственной безопасности. Она отвечает нашим национальным интересам". Волкер выступает с критикой минских договоренностей. Как он написал недавно в статье для Foreign Policy, "они являются полумерой": "Минские соглашения - это не тот мирный договор, который может служить цели восстановления суверенитета Украины".

Не доверяет Волкер и европейским посредникам и, прежде всего, канцлеру Германии Ангеле Меркель. По его мнению, если "режим прекращения огня сохранится, у европейских лидеров появится ложное чувство успеха" и они "потеряют интерес к Украине", передает издание.

Для Волкера неприемлема европейская позиция, согласно которой "у украинского конфликта не может быть военного решения и вооружать Украину нельзя". "Это сумасшествие. Это военный конфликт. И там будет военное решение. Вопрос заключается лишь в том, как оно будет выглядеть", - заявил Волкер в Вашингтоне.

"Военная мощь предельно важна, и мы не должны бояться заниматься этим вопросом", - продолжил спецпосланник, выступающий за широкомасштабную военную помощь для Киева. "Вашингтон должен сделать ставку на сдерживание. Только если мы будем непоколебимы, в том числе в случае обострения ситуации, мы сможем убедить Владимира Путина в том, что цена для него лично и для России будет высока", - уверен Волкер.

Наблюдатели расценивают назначение Волкера спецпосланником как знак того, что США хотят участвовать в разрешении конфликта вокруг Украины, резюмирует Аффентрангер.