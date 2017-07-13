На прицеле у Кремля в качестве "иностранного агента"

Председатель неправительственной организации "Женщины Дона" Валентина Череватенко "станет первым человеком в современной России, которого будут судить в связи с якобы злостным невыполнением обязательств", пишет немецкая газета Tageszeitung.

Причиной для ее судебного преследования стал закон, который существует с 2013 года, но до сих пор применялся только к юридическим лицам. В случае обвинительного приговора Череватенко грозит до двух лет лишения свободы, поясняет журналистка Барбара Кернек.

Дело в том, что Череватенко и ее соратники отказались регистрироваться в качестве "иностранных агентов". В России же все неправительственные организации, как говорится в публикации, обязаны делать это, если они получают средства из-за границы и занимаются политической деятельностью.

"Если ты получаешь деньги из-за границы, то политической деятельностью будет считаться даже то, что ты метешь улицы ", - говорит Череватенко. Ее организация получала дотации от немецкого Фонда имени Генриха Бёлля и Евросоюза.

Однако, по информации инсайдеров, обвинение против Череватенко связано с тем, что НКО "Женщины Дона" организует встречи женщин из России и с Украины и способствует мирному процессу при участии гражданского общества.