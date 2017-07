13 июля 2017 г. Билл Герц | The Washington Times Россия и Китай противодействуют США Газета The Washington Times приводит доклад Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) в котором утверждается, что Россия и Китай работают против Соединенных Штатов по всему миру. "У Москвы и Пекина общие интересы в ослаблении глобального влияния США, и они активно сотрудничают в этом направлении", - говорится в докладе РУМО о российской военной мощи. Ведомство сообщило в докладе, который был опубликован в прошлом месяце, что оборонное сотрудничество между Россией и Китаем постепенно наращивается, как и экономические связи. "В докладе говорится, что российские чиновники часто расхваливают связи России с Китаем, и российский президент Владимир Путин заявил, что у Пекина и Москвы сейчас самые тесные связи за десятилетие", - пишет автор статьи Билл Герц. "Фактически Стратегия национальной безопасности России называет стратегическое партнерство с Китаем одной из самых главных задач России", - говорится в докладе. В России есть некоторая тревога, отмечается в докладе РУМО, что растущий дисбаланс между двумя странами и усиление Китая сделают Россию его "младшим партнером". В докладе не сообщаются подробности растущих военных связей. Но в отдельном докладе Комиссии Конгресса по обзору отношений США и Китая в сфере экономики и безопасности, опубликованном в марте, говорится, что усиление связей предполагает все более сложные российско-китайские военные учения и продажи современных вооружений. Документ предупреждает, что это двустороннее сотрудничество имеет важные стратегические последствия для американских интересов безопасности в Азии, передает автор. Сотрудничество предполагает, в частности, поставки Россией Китаю истребителей Су-35, которые начались в декабре, и передачу новейших систем ПРО С-400. Россия и Китай также сообща разрабатывают вертолет большой грузоподъемности и дизель-электрическую подлодку класса "Лада". Оборонное сотрудничество также предполагает совместную работу над авиационными и ракетными двигателями, спутниками, говорится в статье. "Несмотря на некоторые сферы напряженности и недоверия в китайско-российских отношениях с момента нормализации отношений между Пекином и Москвой в 1989 году, военные и оборонные структуры двух стран стабильно работали над минимизацией и преодолением этих разногласий и теперь переживают, возможно, самый высокий период сотрудничества", - говорится в докладе Конгресса. Растущие оборонные связи не предвещают ничего хорошего для американской безопасности, считает Герц. "Продажи российских вооружений Китаю и военно-техническое сотрудничество могут повлечь за собой существенные последствия для США, бросив вызов американскому воздушному превосходству и создав проблемы для США, их союзников и партнерских активов в регионе", - заключается в докладе. Источник: The Washington Times