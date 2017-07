13 июля 2017 г. Анна Файфилд | The Washington Post Он руководил секретным подразделением Северной Кореи по зарабатыванию денег. Теперь он живет в Вирджинии "Американские и многосторонние попытки посредством санкций призвать Северную Корею к подчинению не сработают, потому что слишком много способов их обойти, утверждает Ри Чон Хо, - передает Анна Файфилд в The Washington Post. - Ему ли не знать. Почти 30 лет Ри был главным добытчиком денег для режима Кима. Он отправлял в Пхеньян миллионы долларов в год, даже когда новые и новые пакеты санкций вводились в попытке наказать Северную Корею за ее вызывающее поведение с ядерной программой". "Санкции никогда не ощущались и не вредили нашему торговому бизнесу. Вместо этого мы провели наше первое ядерное испытание в 2006 году", - сказал Ри в интервью. "59-летний бывший специалист по зарабатыванию денег для режима теперь живет в Северной Вирджинии вместе с семьей. Они убежали из Северной Кореи в конце 2014 года, а в прошлом году переехали в Соединенные Штаты", - рассказывает журналистка. "Я бывал под санкциями как северокореец, ведущий торговлю на передовой, но я никогда не ощущал никакого неудобства от санкций. Санкции были поверхностными", - сказал Ри. "Он рассказывает, что мог посылать миллионы долларов в Северную Корею, просто вручая сумку с денегами капитану корабля, отправлявшегося из китайского города-порта Далянь, где он жил, в северокорейский порт Нампо, или отдавая их кому-то пересекающему границу на поезде, - говорится в статье. - За первые девять месяцев 2014 года - до своего бегства в октябре того же года - Ри отправил таким образом в Пхеньян порядка 150 млн долларов". "Кроме того, северокорейские финансовые сети преднамеренно туманны. Министерство финансов США снова и снова накладывает санкции на граждан и компании Северной Кореи, чтобы попытаться отрезать их от американской финансовой системы, однако в лучшем случае единицы из них как-то проявляют себя в США, - сообщает автор статьи. - По этой причине совета Ри ищут многие в Вашингтоне, где сменилось уже несколько администраций, пытающихся найти болевые точки Северной Кореи". 30 лет Ри работал в Офисе 39 - подразделении "Трудовой партии", отвечающем за зарабатывание денег для северокорейского лидера посредством как законной, так и незаконной деятельности, в том числе подделки долларов и контрабанды наркотиков. Затем Ри был президентом компании по доставке, генеральным директором таксомоторного предприятия, главой далянского филиала торговой компании. В 2002 году он получил звание Героя труда. У него были цветной телевизор и автомобиль. Но в 2013 году Ким Чен Ын казнил его дядю, и через год Ри с семьей бежал в Южную Корею, так как опасался, что станет следующим. "По словам экспертов, прибытие Ри в Соединенные Штаты может стать благом для американских попыток укротить Северную Корею", - говорится в статье. "Всегда полезно, если нам могут помочь перебежчики, особенно осведомленные о внутренних операциях Офиса 39. Я предполагаю, что он знает и о внешних операциях тоже", - сказал Энтони Руджиеро, занимавшийся санкциями, когда он работал в министерстве финансов. Теперь он сотрудник Фонда защиты демократий. "Ри сказал, что Северная Корея снова и снова находит способы обойти все накладываемые на нее санкции", - передает Файфилд. "Северная Корея - на 100% государственное предприятие, так что эти компании просто меняют названия в тот же день, когда объявляются санкции против них, - сообщил Ри. - Компания продолжает работать просто под новым названием, которого нет в черном списке". Источник: The Washington Post