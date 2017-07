13 июля 2017 г. Лоренс Саммерс | The Washington Post Западная цивилизация и президентское лицемерие Речь президента США Дональда Трампа в Польше, в которой он изложил свои внешнеполитические принципы, вызвала много комментариев, и их было бы еще больше, если бы не скандальные новости о связях с Россией, пишет Лоренс Саммерс на страницах The Washington Post. Это выступление - важное окно в его картину мира. Однако, по мнению автора, президент проявляет лицемерие, когда связывает свою внешнюю политику с западными ценностями и выживанием Запада. Если Запад выступает за ценности свободы, демократии и прав человека, то Трамп проявляет больше симпатии к автократам и меньше заботится о правах человека, чем любой другой американский президент с начала XX века, считает Саммерс. Запад во многом опирается на ценности Просвещения, среди которых важное место занимает идея, что правду можно постичь путем эмпирического наблюдения. Трамп же исходит из того, что правда - это социальное построение власть имущих, а это противоречит западным ценностям. Если в подходе президента и есть положительные стороны, то они, по мнению автора, таковы. "Обращение Трампа к Западу как к единому целому может стать стимулом для европейских лидеров, особенно во Франции и Германии, чтобы подняться над местными европейскими вопросами и предложить пути решения общемировых проблем. Гораздо лучше, если они заполнят этот пробел, оставленный Трампом, чем если это сделают честолюбивые автократы", - заключает Саммерс. Источник: The Washington Post