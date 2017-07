13 июля 2017 г. Натан Ходж, Джулиан Барнс | The Wall Street Journal Российские и натовские самолеты играют в опасную игру над Балтийским морем "Натовские и российские пилоты возобновляют состязания эпохи холодной войны "у кого крепче нервы", увеличивая риск того, что предельные сближения в воздухе могут случайно спровоцировать конфликт", - пишет The Wall Street Journal. "За последние три года число конфронтационных пролетов вблизи самолетов и кораблей другой стороны значительно возросло. Эта тактика, обычно имеющая целью продемонстрировать силу или используемая для тактических проверок, возобновляет забытую игру на "слабо", в которую долго играли советские и натовские летчики", - пишут авторы статьи Натан Ходж и Джулиан Барнс. Обеспокоенность выросла до такой степени, что стала одной из главных тем обсуждения для НАТО и России. На четверг запланирована встреча Совета Россия-НАТО по вопросу масштабных российских учений в сентябре, сообщает издание. "То, что мы видим в Балтийском море, - повышенная военная активность - мы видим это на суше, на море и в воздухе, и это только подчеркивает важность прозрачности и предсказуемости для предотвращения инцидентов и несчастных случаев, - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. - Если же они произойдут, то важно гарантировать, что они не выйдут из-под контроля и не создадут опасных ситуаций". По словам чиновников, ожидается, что союзники поднимут вопрос о перехватах на встрече в четверг. Официальные лица из стран-союзников заявили, что риски на Балтике вызывают тревогу, особенно в свете того, что один из чиновников НАТО назвал "небезопасным и непрофессиональным поведением российских пилотов". Global Zero, исследовательская и правозащитная организация, выступающая против ядерного оружия, проанализировала 97 сближений в воздухе между западными и российскими военными самолетами над Балтийским морем в период с марта 2014 по апрель 2017 года, что составляет более двух третей от общего числа перехватов в воздухе в этот период. Такие столкновения были реже в течение десятилетия до того, как Россия присоединила Крым в начале 2014 года, отмечает издание. Лукаш Кулеса, руководитель исследований в аналитическом центре European Leadership Network (Лондон), утверждает, что некоторые из последних инцидентов "похоже, связаны с отправкой сигнала другой стороне". "Это способ сказать, что мы, русские, недовольны вашим поведением", - считает Кулеса. Когда в сентябре Россия начнет масштабные учения под названием "Запад" в балтийском воздушном пространстве, Швеция будет проводить собственные маневры - "Аврора", и к ним присоединится ряд стран НАТО, сообщают журналисты. "Мы надеемся, что все сохранят спокойствие", - сказал министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё. Источник: The Wall Street Journal