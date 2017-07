13 июля 2017 г. Шейн Харрис | The Wall Street Journal Российские чиновники, разговоры которых были записаны, обсуждали соратников Трампа до начала предвыборной кампании "Следователи вновь изучают записи разговоров, зафиксированных разведслужбами США весной 2015 года, в которых российские правительственные чиновники обсуждали сподвижников Дональда Трампа, по данным нынешних и бывших официальных лиц США. К этому привело обнаружение того, что старший сын президента в прошлом году встретился с российским адвокатом", - сообщает корреспондент The Wall Street Journal Шейн Харрис. По словам этих источников, прослушка показала, что в некоторых случаях россияне говорили о встречах за пределами США с участием российских правительственных чиновников и деловых партнеров и советников Трампа. "Беседы, имевшие место в 2015 году, были обнаружены за несколько месяцев до того, как Трамп объявил о намерении баллотироваться на пост президента США. В течение некоторого времени записи разговоров находились в распоряжении следователей, и, по словам чиновников, новости о Дональде Трампе-младшем на этой неделе побудили их снова обратиться к ним", - говорится в статье. В 2015 году разведывательные агентства не были уверены, что делать с отчетами о наблюдениях, которые они считали неопределенными и неубедительными, как утверждают действующие и бывшие чиновники. Однако, по словам одного бывшего официального лица, частота упоминаний помощников Трампа россиянами заставила задаться вопросом: "Что происходит?" "Весной 2016 года подозрения представителей спецслужб США в отношении вмешательства России в выборы возросли, так как их коллеги в Европе высказали предупреждение, что президентская кампания, возможно, финансируется из российских источников, по данным осведомленных официальных лиц. Остается неизвестным, поступали ли эти средства в определенный предвыборный штаб или другим лицам, чтобы они потратили их от лица кандидатов", - пишет Харрис. Источник: The Wall Street Journal