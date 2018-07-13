Вот как свергнутое правительство Украины безнаказанно похитило 40 млрд долларов

"После того как Виктор Янукович, тогда еще президент Украины, бежал из своего дворца во время кровавой украинской революции 2014 года, сотрудники правоохранительных органов со всего мира сосредоточились на одном вопросе: куда поддерживаемый Кремлем политик вместе со своими соратниками дел 40 млрд долларов государственных активов?" - рассказывают Таня Козырева и Джейсон Леопольд, журналисты Buzzfeed.

"США, Великобритания, Латвия и другие страны подключились, чтобы помочь новому украинскому правительству ответить на этот вопрос, и отследили, как Янукович и его главные сподвижники - в том числе бывший начальник штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт - использовали компании-пустышки в офшорных зонах, чтобы с 2008 по 2014 год переместить 700 млн долларов, - говорится в статье. - Но документы, полученные Buzzfeed, показывают, что руководство украинских правоохранительных органов редко пускало в дело находки следователей и позволило соратникам Януковича, известным как "Семья", избежать преследования".

"История о том, как западные и украинские следователи проследили за деньгами, показывает, как легко было режиму вывести деньги из страны - и как ему удалось избежать наказания за это", - указывают журналисты.

В статье говорится, что во дворце Януковича обнаружены финансовые документы, показывающие, как Янукович и Семья переводили деньги через офшоры.

После революции ФБР направило небольшую группу следователей в Киев для штудирования бухгалтерских книг и других правительственных документов, а агенты обратились к банкам.

Переписка показывает, что американские официальные лица считали, что документация о подозрительных финансовых транзакциях, созданная американскими банками, могла пригодиться подразделениям финансовой разведки Украины, Великобритании, Швейцарии, Латвии, Кипра, правительства которых пытались бороться с международным отмыванием денег.

"Хотя подозрительные транзакции сами по себе не говорят о преступлении, они могут помочь следователям выявить компании-пустышки и счета, используемые автократами, олигархами и так далее для перемещения денег по миру", - сообщают журналисты.

"В 2014 году американские правоохранительные органы поделились с Украиной информацией о зарубежных счетах, принадлежавших соратникам Януковича и бывшим правительственным чиновникам. Документы, полученные Buzzfeed News, показывают, что украинские правоохранители получили множество наводок, но редко их использовали", - говорится в статье.

"Несмотря на получение отчетов о пропаже миллиардов и содействие иностранных правительств, Украина не предъявила обвинения никому из представителей режима Януковича. Дарья Каленюк, сооснователь и исполнительный директор украинского "Центра противодействия коррупции", заявила, что политическое давление заставило власти сбавить обороты своих расследований", - передают авторы.

"В 2014 году, когда у Генпрокуратуры была политическая воля расследовать коррупцию Януковича, - сказала Каленик, - следователи и прокуроры натолкнулись на стену нарушителей закона, теперь входивших в правительство. Коррупция Януковича была возможна, потому что люди в новом правительстве тогда ему помогали".

"Дело Януковича расследуют пять разных подразделений Генеральной прокуратуры Украины. Сергей Горбатюк, начальник отдела спецрасследований, сказал Buzzfed News, что отсутствие координации между подразделениями создает препятствия для прокуратуры и судов", - передают авторы.

"Хотя могли возникнуть проблемы с запуском расследований, это произошло не из-за недостатка содействия со стороны США. Когда Янукович бежал и началось расследование, банки начали передавать Минфину США "отчеты о подозрительных действиях". Эти отчеты помогли следователям отследить финансовое поведение Семьи", - говорится в статье.