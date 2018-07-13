Любители кокаина из Силиконовой долины следят за сердцем с помощью Apple Watch, но это опасная практика

"Респектабельные потребители кокаина из Силиконовой долины используют Apple Watch, чтобы следить за своим сердцем во время наркотических марафонов, - сообщает Миа де Грааф в The Daily Mail. - Айтишники анонимно рассказали Кристине Фарр из CNBC, что бросают взгляд на запястье между дорожками наркотика, чтобы решить, занюхать ли еще одну".

"Если их сердцебиение выглядит ровным, они считают, что продолжать безопасно", - поясняет журналистка.

"Однако кардиолог предупреждает, что кокаин провоцирует не только учащенное сердцебиение, но и много других физиологических реакций в теле, в том числе скачки кровяного давления, которые могут привести к сердечному приступу", - говорится в статье.

"Для большинства людей частота сердечных сокращений может быть полезным ориентиром, но у многих других нет реакции в виде изменения ЧСС, - указывает доктор Итан Вейсс, профессор Калифорнийского университета. - У них может появиться обманчивое чувство безопасности. Насколько я понимаю, они пытаются зайти как можно дальше, ориентируясь на эти устройства. Но некоторые люди могут не увидеть реакции, когда их давление подскочит до 240, коронарные артерии сузятся и у них начнется сердечный приступ".

Доктор Вейсс пояснил, что, если бы подобное исследование происходило в больнице, применялись бы также ЭКГ и контроль кровяного давления, передает журналистка.