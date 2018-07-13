Первые дни Google: гаремы, наркотики, алкоголь

Секс, наркотики и "кодинг": новая книга приоткрывает завесу над очень политически некорректными первыми днями Google, включая "гаремы" привлекательных девушек, которые держали сооснователи компании Ларри Пейдж и Сергей Брин

"Сейчас Google - уважаемая многонациональная информационно-технологическая компания с бюджетом в миллиарды долларов, известная во всем мире", - констатирует The Daily Mail.

"Но так было не всегда. В новой книге говорится о безумной ранней поре существования Google, когда она была пропитанным алкоголем, не вылезавшим с вечеринок стартапом", - пишет автор статьи Ханна Парри.

Чарли Эйрс, первый шеф-повар в кафетерии Google, рассказал о вечеринках с наркотиками и "гареме шикарных девиц", которые, по его словам, окружали основателей Ларри Пейджа и Сергея Брина, в книге "Долина гениев" (Valley of Genius).

"Все эти девушки сейчас стали главами разных подразделений компании, годы спустя", - сказал он.

Хизер Кейрнс, четвертый по счету сотрудник Google и первый менеджер по подбору кадров, рассказала, что секс между сотрудниками в офисе случался так часто, что не было ничего необычного в том, чтобы случайно застать кого-то "за делом", говорится в статье.

"И я придумал "Логово Чарли", - рассказывает Эйрс о досуге на корпоративных горнолыжных выездах. - Я приглашал группы, диджеев, и мы закупали алкоголь грузовиками и траву пачками и делали печенье с марихуаной".

"Когда они не развлекались на полную катушку, сотрудники Google работали в поте лица", - пишет журналистка.

Дуг Эдвардс, 59-й по счету сотрудник Google, рассказал, что Брин однажды во время "мозгового штурма" предложил отразить проекцию их логотипа на Луну. В другой раз "он хотел взять весь маркетинговый бюджет и потратить его на помощь чеченским беженцам". Еще, как добавил Эдвардс, "он хотел производить презервативы бренда Google, которые бы распространялись в старших классах".

"Вместо корпоративных выездов сотрудники Google ездили на скандально известный фестиваль хиппи Burning Man. Их первый дудл был, на самом деле, оповещением для клиентов о том, что в офисе никого нет: "Все уехали на Burning Man", - говорится в статье.

Эйрс добавил, что контркультура была настолько сильна в компании, что неписаным правилом было не принимать на работу кандидатов, пришедших на собеседование в деловом костюме.