13 июля 2018 г. Ричард Милн | Financial Times Hermitage Capital подал уголовный иск против Danske Bank "Известный критик Кремля подал уголовный иск против Danske Bank в Дании, заявив о том, что как минимум 190 счетов использовались для отмывания 203 млн долларов, включая счет помощника российского президента Владимира Путина", - пишет журналист Financial Times Ричард Милн. Глава Hermitage Capital Management Билл Браудер направил 22-страничный иск государственному прокурору Дании по особо важным экономическим и интернациональным преступлениям в среду вечером в связи с предполагаемым переводом 203 млн долларов из российского бюджета в рамках хищения, раскрытого Сергеем Магнитским, говорится в статье. Исковое заявление, с которым ознакомилась FT, сосредоточено на предполагаемых подозрительных переводах 8,3 млрд долларов, которые были осуществлены через эстонское подразделение Danske в 2007-2015 годах. "Согласно иску Браудера, в эстонском подразделении Danske были открыты 16 счетов подставных компаний, на которые было переведено 203 млн долларов, связанных с хищением. На другие пять счетов в Danske были переведены деньги с этих 16 счетов, и между этими 21 счетами и другими 169 в крупнейшем датском банке производились дальнейшие транзакции", - передает корреспондент. Оборот средств по этим счетам составил более 9 млрд долларов, утверждается в заявлении Браудера. С другого счета в Danske был осуществлен перевод денег, которые оказались на швейцарском счете, управляемом помощником Путина, говорится в иске. Источник: Financial Times