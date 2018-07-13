Врачи предостерегают женщин от нового секс-тренда "пигазм"

С помощью разных средств люди постоянно пытаются сделать сексуальное наслаждение более интенсивным. Новый секс-тренд "пигазм" якобы дарит женщинам абсолютно новый вариант оргазма, сообщает корреспондент Huffington Post Deutschland.

При "пигазме" женщины как можно дольше не мочатся, и после слишком длительного воздержания мочеиспускание приводит к оргазму.

Издание приводит слова одного из пользователей платформы Reddit, описавшего опыт своей подруги: "Она ощущает, как оргазм поднимается по позвоночнику до головы. Иногда у нее потом кружится голова и она теряет равновесие. Этот оргазм вроде бы очень отличается от клиторального и вагинального".

По словам доктора Кэрол Купер, оргазм в туалете достигается благодаря стимуляции нервов в области таза, после того как спадает давление на мочевой пузырь.

Однако в данном случае жажда эротических экспериментов опасна. Из-за слишком долгого удержания мочи может увеличиться количество микроорганизмов в мочевом пузыре. По словам Купер, это может привести к воспалению мочевого пузыря или даже проблемам с почками, передает издание.