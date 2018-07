13 июля 2018 г. Обзор прессы | Inopressa Что нужно Путину от Трампа? В преддверии саммита Путина и Трампа наиболее существенным риском Сьюзан Райс считает заключение сделки по Сирии, Стивен Пайфер - "мягкость" по вопросу Крыма, Стивен Сестанович - "слияние мужской дружбы с политикой". Трампу, которого подозревают в обязательствах перед русскими, не следует позволять встречаться с глазу на глаз с более опытным, искушенным и подготовленным Путиным, убеждена Сьюзан Райс, советник по национальной безопасности при Бараке Обаме. В статье для The New York Times она пишет: "Формат "один на один" позволяет России публично исказить содержание встречи, а Трампу, рядом с которым не будет стенографиста либо советника, - уступить Путину все что угодно". Наиболее существенным риском Райс считает заключение сделки по Сирии: "Трампа с подачи его излюбленных внешнеполитических партнеров - Израиля, ОАЭ и Саудовской Аравии - побуждали обменять признание аннексии Крыма Россией и снятие санкций, введенных против России после ее вторжения на Украину, на обязательство России сдержать влияние Ирана в Сирии и регионе". "Это обещание, которое Путин не может сдержать и не сдержит. Российский лидер в последнюю очередь станет жертвовать преданным партнером, хотя он может долго притворяться, что так и делает, чтобы санкции были сняты, а аннексия Крыма легализована", - пишет Райс. На встрече с Путиным Трампу следует смириться с тем, что ему крайне неприятно, - играть роль поскромнее, считает Стивен Сестанович, работавший координатором Госдепартамента по странам СНГ в администрации Билла Клинтона. В статье, опубликованной в The New York Times, он делает акцент на роли советников: "Помпео и Болтон не помешают Трампу заявлять, что у него с Путиным "фантастические отношения" или что (вопреки всем фактам) российский президент - "прекрасный человек". Пусть они не помешают мужской дружбе, но они обязаны пресечь ее слияние с политикой". Еще одно требование для успеха встречи - заставить Путина отнестись к ней всерьез: "Он должен считать встречу в Хельсинки не более чем начальным шагом к новым отношениям, которые могут выйти за пределы приветливости на высоком уровне только в том случае, если Москва сменит курс". "Наконец, если Трамп и его советники хотят "поладить" с Москвой так, чтобы это отвечало интересам Америки, они должны доказать, что от них можно ожидать результатов", - подчеркивает Сестанович. The Wall Street Journal в редакционной статье задается вопросом, что нужно Путину от Трампа. В первом пункте издание пишет о "престиже": "Главным приоритетом Путина на все времена является укрепление своего политического положения на родине, где ему не хватает демократической легитимности. Это означает расхаживание по международной арене, будто Россия снова является мировой державой, и Трамп помогает Путину в этом, просто встречаясь с ним на равных". В Сирии Путин достиг своих целей: спас Асада, укрепил военные базы и заместил США в качестве главной движущей силы в регионе. "Он хочет, чтобы Трамп подтвердил эти достижения и вывел американские войска из Восточной Сирии", - говорится в статье. В обмен Путин может пообещать помочь США сдержать иранское присутствие в Сирии, хотя нет гарантий, что он в состоянии это сделать. Путин хочет, чтобы Трамп признал аннексию Крыма - возможно, в обмен на возобновление обязательств в рамках минского переговорного процесса на востоке Украины, добавляет издание. Важнейшим краткосрочным приоритетом для Путина газета называет снятие санкций. "Русский сыграет на неприязни Трампа к Евросоюзу и даст понять, что Трамп может договориться о независимой сделке по Украине, Сирии и санкциям. Путин знает, что правительства Италии, Венгрии и Греции колеблются в вопросе санкций, и он бы хотел, чтобы Трамп внес в ЕС еще больший разлад", - полагает издание. Накануне Трамп на пресс-конференции не исключил признание Крыма российским. Он обвинил Барака Обаму в том, что тот допустил незаконную аннексию украинского региона. "Меня беспокоит, как Трамп в понедельник обойдется с Крымом", - сказал Newsweek Стивен Пайфер, старший научный сотрудник Центра США и Европы при Институте Брукингса. "Хотя практически все американские официальные лица повторяют, что США не признают незаконную аннексию Россией Крыма, Трамп говорит: "Нам нужно будет посмотреть" и "Я недоволен этой ситуацией". Почему он оставляет неопределенность? И он уже не первый год мягок в вопросе Крыма. Путин ничего другого так не хочет, как добиться от США признания Крыма российским. И он может попытаться заставить Трампа согласиться с этим. Неясно, понимает ли тот негативные последствия этого согласия для европейской безопасности и доверия к США", - сказал Пайфер. Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан считает, что изменений в политике США по Крыму не предвидится. "Признать Крым территорией России значило бы принять и узаконить насильственный захват Россией земель и незаконную аннексию Крыма - это даже для Трампа чересчур, - сказал он. - Я ожидаю, что в фокусе переговоров будет скорее восток Украины, где более вероятна некая сделка по миротворческим силам, автономии регионов и выводу российских сил, а также по вопросу потенциального облегчения санкций", - добавил Купчан. "Опасность состоит в том, что саммит косвенным образом предаст забвению жестокую тактику Путина на Украине, в Сирии, в ЕС и США и поспособствует дальнейшему раздору в НАТО, что является целью России почти 70 лет. Трамп должен иметь в виду: "Хельсинки" когда-нибудь может стать символическим названием политики умиротворения, как Мюнхен 1938 года или Ялта 1945-го", - считает журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус. "Улучшение отношений с Россией - достойная цель, но до тех пор, пока это не подрывает безопасность и не поощряет плохие поступки, - подчеркивает обозреватель. - Путин - хулиган, смелеющий с каждым успехом. Можно сказать, он и Трамп созданы друг для друга". "Неясно, вызвано ли желание Трампа примириться с Путиным стратегическим видением или же просто его склонностью управлять вопреки принятому мнению", - отмечают журналисты Bloomberg Маргарет Талев, Джастин Синк и Генри Мейер. Заместитель директора программы "Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Джеффри Манкофф сказал агентству: "Это отражает взгляд Трампа и, конечно, некоторых людей из его окружения. Мне говорят, что я не могу провести эту встречу, все говорят, что проблема в России - а вот я не считаю, что проблема в России. И я всем докажу". Журналист Policito Коннор О'Брайен обращается к заявлениям Трампа на саммите НАТО. Он приводит комментарии бывших официальных лиц, считающих, что нападки Трампа на альянс играют на руку России. Бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют отметил, что нападки на единство альянса "размывают доверие к американскому лидерству и наносят удар в сердце общих интересов НАТО, общих ценностей и обязанностей". "Это не приносит пользы, особенно за считанные дни до того, как он встретится с крупнейшим соперником НАТО - Владимиром Путиным", - сказал Льют. Бывший министр обороны Леон Панетта прокомментировал заявления Трампа: "Это играет на руку России, пытающейся ослабить НАТО. И это последнее, в чем должны участвовать США".