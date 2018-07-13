Владимир Путин готовит саммит с Дональдом Трампом

За пределами стадионов, где он "блистал отсутствием", глава Кремля усилил свою дипломатическую активность во время чемпионата мира по футболу. Он основательно подготовил свой первый двусторонний саммит с Дональдом Трампом, который состоится 16 июля в Хельсинки, считает корреспондент французского издания La Croix Бенжамен Кенель.

"Его" мундиаль завершится апофеозом. В воскресенье, 15 июля, Владимир Путин, конечно, не увидит, как играет российская сборная, хотя она достойно дошла до четвертьфинала и это вызвало патриотическую волну в России и похвалы за рубежом. Однако рядом с Эммануэлем Макроном, приехавшим поддержать свою команду, глава Кремля будет председательствовать на самом смотрибельном футбольном матче мира непосредственно перед отлетом в Хельсинки на встречу с Дональдом Трампом. Об изоляции России и ее президента из-за международной напряженности и критики речь уже не идет", - отмечает автор статьи.

Неожиданные победы российских футболистов, а также почти единодушные комплименты иностранных гостей по поводу этого ЧМ, организация которого считается чуть ли не лучшей за всю историю, подстегнули страну, привыкшую к изоляции. Этот успех способствовал изменению имиджа России. Со своей стороны, Путин, подозреваемый в использовании этого ЧМ как инструмента "мягкой силы", разыграл карту скромности и сдержанности. Президент ни разу не пришел на стадион после матча открытия. Даже для того, чтобы посмотреть на российскую команду, указывает Кенель.

"На самом деле накануне саммита с Трампом Путин удвоил дипломатическую активность, - говорится далее. - В Кремле или в загородной резиденции он принял многих глав государств. Последним был израильский премьер Биньямин Нетаньяху, с ним он разговаривал о Сирии - эта тема станет центральной на российско-американском саммите в понедельник в Хельсинки", - передает журналист.

В день матча открытия и первой победы российской команды президент был окружен 17 главами государств, говорится в статье.

"С тех пор Путин устроил мини-саммиты со многими коллегами, приезжавшими на ЧМ: это президенты Сенегала, Португалии, Южной Кореи, и даже... эмиссар северокорейского лидера. Совершенно незаметно Россия готовит действительно невиданную встречу между двумя Кореями в сентябре во Владивостоке", - сообщает корреспондент.

"Другой регулярный собеседник по телефону - украинский президент Петр Порошенко. В то время как саммит в Хельсинки рискует застопориться из-за украинского досье, два президента продвигаются вперед для обмена пленными, в том числе, в частности, украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который содержится в тюрьме в России и держит голодовку уже больше месяца", - пишет Кенель.

"Для Путина этот мундиаль стал шансом показать другой образ России за рубежом, а также продолжить свою дипломатию в совершенно другой обстановке. Для него это крайне престижно!" - анализирует Арно Дюбьен, директор Франко-российского аналитического центра "Обсерво".

Между тем ни один из руководителей великих европейских столиц не приехал на ЧМ. Единственное исключение: Эммануэль Макрон, уже присутствовавший на полуфинале в Санкт-Петербурге рядом с бельгийским королем Филиппом, подчеркивает автор статьи.

"На президентской трибуне Путин в тот день отметился своим отсутствием - словно для того, чтобы напомнить, что он хозяин и дирижер мундиаля, но при этом остается над схваткой. У него на прицеле - куда более важная встреча в понедельник, 16 июля, в Хельсинки", - резюмирует Кенель.