13 июля 2018 г. Шива Вайдхинатан | The New York Times Эта российская компания знает, что вы лайкаете на Facebook "Не так давно дискуссии о личном пространстве и слежке были теоретическими. В чем вред, если Amazon, Google и Facebook знают о моих местах и желаниях?" - пишет профессор медиаисследований Виргинского университета Шива Вайдхинатан в статье для The New York Times. Призывавшие усилить защиту от слежки обращались к гипотетическим ситуациям, когда деспотические государства, используя личные данные, выявляют нежелательные группы населения или людей. "Нам больше не нужно заниматься гипотетическими предположениями", - отмечает автор. Facebook 29 июня сообщил следователям Конгресса США, что предоставил тесно связанной с Кремлем российской компании Mail.ru расширенные права, позволявшие разработчикам приложений получать доступ к массивам пользовательских данных. "Mail.ru в течение многих лет до 2015 года запускала приложения на Facebook, что позволяло компании анализировать профили и активность миллионов пользователей по всему миру. Такова была стандартная политика Facebook", - рассказывает Вайдхинатан. "Российскую компанию основал бизнесмен Юрий Мильнер, крупный инвестор Facebook. В 2013 году Мильнер продал свою долю в Facebook и за несколько лет до этого ушел из Mail.ru (годом ранее. - Прим. ред.). Согласно Paradise Papers (массиву секретных документов, показывающих, как богачи прячут свои деньги), Мильнер получил от российского правительства сотни миллионов долларов, которые он вложил в Facebook и Twitter. Он также инвестировал в предприятие Джареда Кушнера", - говорится в статье. "Мифы о Facebook - что он помог демократическим восстаниям в Тунисе и Египте и установил связь между всевозможными храбрыми движениями активистов - удержали американцев под чарами Цукерберга и Facebook. Но, как много лет предупреждали дальновидные ученые в области социальных медиа, в реальности Facebook куда вероятнее станет источником опасной слежки государства за активистами", - считает автор. "Facebook не имеет понятия, какой объем личных данных он предоставил компаниям и как далеко это могло зайти. И, возможно, никогда не узнает, как и мы. Да, мы знаем о Mail.ru, хотя нам неизвестно, как компания могла использовать данные Facebook и какие еще организации в России могли затем получить эти данные или использовать их. Этого должно быть достаточно, чтобы призвать к более жестким мерам регулирования в отношении Facebook", - подытоживает профессор. Источник: The New York Times