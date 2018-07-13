Москва должна создать перспективы для молодежи

Все больше молодых россиян хотят покинуть страну. Правительству президента Путина необходимо принять меры, пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиан Штайнер.

"Желание жить в далекой стране особенно возросло среди молодых россиян с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым. Однако напрашивающийся вывод о том, что молодежь бежит от политики Кремля, опрометчив, - отмечает журналист. - Как показал один из опросов, стремление уехать в другую страну в первую очередь отражает то, что российская молодежь стала более открытой по отношению к другим странам. Благодаря интернету молодые люди могут увидеть, что мнимый враг не такой плохой и злой, как пытается это представить государственная пропаганда".

"Проценты по ипотеке в России высокие, а зарплаты за пределами крупных городов низкие. Как здесь упрекать тех, кто хочет попытать счастья за границей?" - говорится в статье.

Эмиграция подчеркивает большую проблему страны: Россия испытывает демографический кризис. Вследствие тяжелого экономического кризиса в 1990-е годы резко упала рождаемость. Дети того времени - это новое поколение рабочей силы, однако их мало, что снижает темп и без того медленного экономического развития, поясняет Штайнер.

"Страна слишком долгое время полагалась на сектор сырья, - продолжает журналист. - Инновации все еще предписываются сверху, а остальное делает чрезмерная бюрократия. К тому же внешняя политика правительства препятствует поступлению в Россию крайне необходимых иностранных инвестиций и технологий".

"Пришло время что-то изменить. Российское правительство обязано сделать это для собственного народа. Вместо того, чтобы изображать из себя мировую державу, Кремлю стоит создать перспективы для своей молодежи", - резюмирует Штайнер.