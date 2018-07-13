Мы думаем, что мы богаче, чем на самом деле, и это заставляет нас действовать иррационально

Потребители и потребительницы склонны тратить больше, чем им следовало бы, по причине ошибочного представления о своих материальны возможностях, пишет доктор экономических наук из Католического университета Святого Сердца в Милане Альберто Кардаси на портале Slate.fr.

Психологи и специалисты по поведению уже давно заметили, что расхождение между намерениями человека и его поведением нередко обусловлено когнитивными отклонениями - систематическими ошибками, которые воздействуют на его решения и сужения, указывает автор.

В частности, ученые установили, что когнитивное отклонение часто приводит к тому, что люди занижают истинную стоимость задолженности, а значит, берут в долг больше, чем могут себе позволить, говорится в статье.

Кроме того, субъективная цена предмета воспринимается потребителем ниже фактической, когда он соотносит это с более высокими своими финансовыми возможностями. Для примера: если человек знает, что цена футболки составляет 25 евро, он скорее позволит себе ее купить, если вспомнит о своем банковском счете в 23 тыс. евро, а не о том, что в бумажнике - всего 100 евро, поясняет Кардаси.

Соединяя результаты поведенческой экономики и когнитивной социальной психологии с приемами экспериментальной экономики, наш проект о "когнитивных отклонениях, восприятии богатства и макроэкономической нестабильности" в лаборатории Католического университета Святого Сердца в Милане главным образом тестирует гипотезу, согласно которой отдельные люди склонны тратить больше, чем надо, потому что у них ошибочное восприятие своего богатства, пишет ученый.

Иными словами, наша рабочая гипотеза такова: согласно эффекту рычага, то есть соотношения заемные средства - собственные средства, у человека возникает впечатление, что он более богат, даже если чистая стоимость его собственного капитала не изменится, а значит, психологически он склонен больше тратить и брать в долг. Мы называем это "гипотеза отклонения рычага", рассказывает ученый.

Мы провели несколько предварительных экспериментов, и первые результаты подтверждают, что примерно 78% участниц и участников имеют ошибочное восприятие своего богатства и оно варьируется в зависимости от представления о богатстве, даже когда его чистая стоимость остается неизменной.

"Мы считаем, что подобное ложное представление о богатстве может сыграть важную роль в объяснении индивидуального потребления или решения взять кредит, которые могут показаться иррациональными с экономической точки зрения", - говорится в статье.

Такое поведение имеет последствия не только для того, кто берет в долг, но и для его кредитора: неспособность первого погасить долги влечет за собой накопление неоплаченных долговых обязательств в балансе финансовых учреждений на кредитном рынке, замечает Кардаси.