Алексей Малашенко: "Кремль не следует никакой геополитической концепции"

Даже если повестка дня предстоящего саммита Трампа и Путина все еще неизвестна, эта встреча может стать средством давления на европейцев, заявил политолог Алексей Малашенко в интервью с журналистом Tageszeitung Клаус-Хельге Донатом.

"Американский президент всегда и бизнесмен, и политик. Он бегает по рынку и смотрит, что продают русские, корейцы и европейцы. Трамп работает исключительно на себя. Понимает ли Путин эту новую свободную форму встречи? Путину это тяжело понять. Встреча остается для него историческим событием. На это ориентируется российская телевизионная пропаганда", - сказал собеседник издания.

"Путин хочет показать себя отечественной публике как представителя мировой державы. Однако Россия в настоящий момент колеблется, - считает Малашенко. - Стоит ли ей теперь больше общаться с США или лучше обратиться к Европе? Это говорит о том, что Кремль не следует никакой геополитической концепции".

По мнению политолога, предметом обсуждений президентов в первую очередь станет ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке. Малашенко считает, что, с точки зрения Трампа, Сирия сейчас не представляет интереса для Америки. "Его позиция ясна: пусть этим занимается Россия. Однако, если США отступят, Москва может еще глубже погрязнуть в болоте", - сказал политолог, отметив сложность отношений с Турцией и Ираном. По его мнению, возможности влияния Москвы на Тегеран ограничены. Религиозный истеблишмент Ирана не доверяет России как преемнице Советского Союза. Иран скорее ориентируется на Европу, считает политолог.

Если встреча между двумя президентами пройдет гладко, она может в итоге оказаться средством давления на европейцев. "Москва, обращаясь к европейцам, сможет утверждать: вы говорите о российской агрессии, а Трамп это видит несколько иначе", - сказал Малашенко.

На встрече Путин вряд ли будет просить ослабления санкций, несмотря на то, что они создают экономические проблемы. "Одновременно они укрепляют его власть, - указал политолог. - Большая часть общества думает: мы пережили Вторую мировую войну, мы вынесем и санкции".

Малашенко отметил, что каждый компромисс для Путина является проявлением слабости. Такая позиция блокирует и прорыв в вопросе конфликта на Восточной Украине. "Кремль охотно избавился бы от проблемы в Донбассе, но он не покажет своей слабости", - сказал собеседник издания.

"Встреча закончится вничью, но Кремль преподнесет это как победу", - полагает Малашенко.