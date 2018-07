13 июля 2018 г. Луиза Кларенс-Смит, Кэрол Льюис, Эндрю Эллсон | The Times Нет визы, нет проблем: Роман Абрамович купил квартиру за 30 млн фунтов "Насколько богатым нужно быть, чтобы позволить себе азартную игру на нестабильном рынке лондонской недвижимости? Состояние в 9,3 млрд фунтов - достаточная подушка безопасности для Романа Абрамовича, который завершил покупку пентхауса в британской столице стоимостью 30 млн фунтов, несмотря на проблемы с визой, - рассказывают Луиза Кларенс-Смит, Кэрол Льюис и Эндрю Эллсон в The Times. - Миллиардер, владеющий футбольным клубом "Челси", обустраивает резиденцию площадью 6 тыс. квадратных футов рядом с его стадионом "Стэмфорд Бридж". "Стальной магнат, который проводил большую часть жизни в Лондоне после покупки "Челси" в 2003 году, столкнулся с задержкой продления его инвесторской визы в связи с ухудшением отношений между Лондоном и Москвой. Говорят, что он забрал свое заявление и обзавелся израильским паспортом, который дает ему право на короткие поездки в Великобританию без визы", - пишут корреспонденты. "Абрамович начал процесс покупки квартиры несколько месяцев назад, еще до проблем с визой. Однако есть сведения, что его команда архитекторов и дизайнеров интерьеров приводят ее в состояние готовности для олигарха, а значит, он не собирается полностью расставаться с Великобританией, - полагают авторы статьи. - Башня, в которой находится квартира, расположена в центре строительной площадки, полная застройка которой едва ли будет закончена до 2021 года". "Несмотря на проблемы на лондонском рынке недвижимости - цены на недвижимость премиум-класса в Челси упали на 0,7% за прошлый год, - инвестиция может оказаться не такой рискованной, как кажется. Один застройщик сказал, что, хотя рынок в ценовом диапазоне от 5 до 10 млн фунтов переживает нелегкие времена, суперпремиальный рынок квартир в пентхаусе в порядке, так как иностранные инвесторы рассматривают британскую столицу в долгосрочной перспективе", - говорится в статье. Источник: The Times