13 июля 2018 г. Том Парфитт | The Times Сергей Лавров, тот, кто устраивает встречу Трампа и Путина В преддверии встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом The Times публикует статью Тома Парфитта о личности российского министра иностранных дел - "ветерана геополитики" Сергея Лаврова. Вступив в должность в 2004 году, Лавров "пережил" пять госсекретарей США и шесть министров иностранных дел Британии. Он не выказывает никаких признаков отступления, пока Москва и Вашингтон фокусируются на встрече "один на один", способной определить судьбу Запада, сообщает автор статьи. "В российской внешней политике командуют президент и его ближайшие доверенные лица, а Лавров не может считать себя представителем ближнего круга. Однако он не просто рупор главы государства, и даже противники признают его серьезной фигурой, которая значима сама по себе", - пишет Парфитт. Экс-посол США Майкл Макфол в мемуарах отмечал, что главный российский дипломат "превосходно справляется со своей работой и с максимальным результатом играет с любыми картами на руках". Он вспоминал, как госсекретарь Хиллари Клинтон оказалась в невыгодном положении, оставшись с Лавровым тет-а-тет перед переговорами по Сирии в 2012 году: тот "задействовал эффективную комбинацию убеждения и упрямства, способную измучить другую сторону". Бывший британский посол в Москве Энтони Брентон называет Лаврова "абсолютным профессионалом", который способен найти "досадно хорошие аргументы". "Он очень проницательный, способный малый", - сказал Брентон. "Я так и не смог пробиться сквозь эту твердую оболочку и установить личные взаимоотношения, но некоторым удавалось. С Уильямом Хейгом у него сложилось нечто вроде взаимопонимания на фоне их общего интереса к виски", - поделился экс-посол. Будучи любителем сигар, Лавров выступал против попытки Кофи Аннана запретить курение в штаб-квартире ООН. "Известный рисованием закорючек во время встреч, он также пишет стихи", - сообщает Парфитт. Он цитирует одно из стихотворений, опубликованное три года назад: "Как будто вчера - за душой ни кола ни двора, Как будто вчера - и любовь в первый раз, и измена. Как будто вчера не чехлили гитар до утра". Лавров не всегда вежлив, и в России многие им восторгаются из-за его резких выговоров, отмечает автор статьи. Сообщалось, что в 2008 году, разговаривая по телефону с министром иностранных дел Дэвидом Милибэндом о грузинском кризисе, он сказал: "Кто ты такой, чтобы читать мне, б..., нотации?" В 2015 году во время встречи с саудовскими официальными лицами по проблеме ИГИЛ* он пробормотал: "Идиоты, б...". По мнению Брентона, Лавров, возможно, считает ошибочными некоторые действия, к которым причастны ветераны спецслужб в окружении Путина, считающие, что Россия находится в состоянии войны с Западом. "Он, конечно, никогда этого не скажет публично. Работа Лаврова - продвигать интересы России, и он никогда ни на йоту от этого не отступает", - сказал Брентон. Он добавил: "Русские намного больше, чем мы, придерживаются дарвинистского взгляда на международные отношения. Они считают, что нужно быть жесткими и, если нужно, нечестными, если этого требуют их интересы". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Times