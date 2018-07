13 июля 2018 г. Валентина Поп, Лоуренс Норман, Роберт Уолл | The Wall Street Journal Поддержав альянс, Трамп выбил из колеи союзников по НАТО новыми требованиями "В четверг президент Дональд Трамп заставил союзников США поволноваться из-за своих новых требований быстро увеличить расходы на оборону, заставив некоторых членов НАТО обеспокоиться, что его критический подход подрывает альянс", - сообщает The Wall Street Journal. Трамп заявил во время саммита НАТО, что в вопросе повышения оборонных расходов был достигнут "огромный прогресс", отмечают журналисты издания. Похвала президента прозвучала после заседания, на котором он потребовал от лидеров стран-союзников повысить военные взносы, делая пометки в списке с их оборонными бюджетами, хваля одних и критикуя других, по словам министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса. Как заявили дипломаты, Трамп, как представляется, предостерег, что он может ослабить связи США с НАТО, если расходы не будут увеличены достаточно быстро. Некоторые чиновники предупредили, что резкость публичной критики Трампа и его намеки на то, что США могут отстраниться от НАТО при невыполнении его требований, нарушили доверие в альянсе 29 стран и угрожают подорвать его эффективность в качестве сдерживающей силы, поскольку вызывают сомнения по поводу приверженности Вашингтона его партнерам, говорится в статье. Многие европейцы, опасаясь угроз со стороны Москвы, также обеспокоены встречей Трампа с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Финляндии, отмечает издание. Трамп неоднократно позитивно отзывался о Путине и заявил в четверг, что он является "соперником", а не врагом. "Надеюсь, когда-нибудь он будет другом. Это возможно", - сказал Трамп. "В декларации по итогам саммита члены альянса заявили о своей приверженности новым мерам по большему его укреплению и сдерживанию России - таким, как повышение скорости переброски войск и техники соседям России, что является инициативой, поддержанной США", - говорится в статье. Однако рано утром в четверг Трамп сделал ряд публикаций в Twitter, снова обрушившись на военные расходы Европы. Затем, на встрече, посвященной партнерству альянса с не входящими в него Украиной и Грузией, он вернулся к этой теме, сообщают корреспонденты. Канцлер Германии Ангела Меркель и другие заявили, что нецелесообразно обсуждать вопросы расходов НАТО в присутствии украинских и грузинских чиновников. По словам Рейндерса, они попросили генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать чрезвычайную сессию, только для союзников. "Президентов Украины и Грузии вежливо сопроводили из кабинета", и встреча продолжилась только при участии лидеров стран альянса, сообщил Рейндерс. Когда собрание закончилось, почти на час позже, чем планировалось, общее настроение участников казалось спокойным, отмечает издание. "Да, какое-то время это было немного напряженно", - сказал Трамп позже. Столтенберг заявил, что важен конечный результат. "Тот факт, что существуют разногласия, не является проблемой, пока мы можем принимать решения", - добавил он. Источник: The Wall Street Journal