Возможно, эмбрионы возникают на пару часов позже, чем считалось ранее

Когда именно из сперматозоида и яйцеклетки образуется эмбрион и новая, требующая защиты жизнь? Раньше считалось, что у млекопитающих ядра отцовской и материнской клетки сливаются друг с другом сразу после оплодотворения, - пишет немецкое издание Die Zeit. - Однако, согласно свежему исследованию, два хромосомных набора во время первого деления клеток остаются разделенными. Благодаря исследованию, проведенному Европейской молекулярно-биологической лабораторией (EMBL), время возникновения эмбриона теперь может определяться по-новому".

При этом, если раньше считалось, что разделение хромосом обеспечивает одно веретено деления, то теперь на примере эмбрионов мышей ученые выяснили, что при первом делении клетки имеется два веретена: по одному для каждого родительского набора хромосом. Они разделяют генетическую информацию родителей во время первого деления, а общее клеточное ядро образуется позднее, передает издание.

Такое открытие может быть важным и с точки зрения права, так как в некоторых странах, например в Германии, началом новой человеческой жизни, требующей защиты, считается момент слияния родительских клеток после оплодотворения, отмечает автор публикации.

Тот факт, что при делении клеток имеется два веретена, может объяснить и большое количество ошибок, происходящих во время первой фазы деления у млекопитающих. Например, из-за ошибок при разделении хромосом могут образовываться клетки с несколькими ядрами, что является частой причиной того, что эмбрион не развивается дальше. По словам руководителя проекта Яна Элленберга, в будущем необходимо выяснить, происходит ли этот процесс у людей аналогично. Тогда можно будет добиться прогресса в изучении бесплодия человека, передает издание.

По словам Михаэля Боиани, руководителя рабочей группы по эмбриологии мышей в Институте молекулярной биомедицины Общества Макса Планка в Мюнстере, сделанное открытие не ново: уже в 2005 году на примере мышей было установлено, что хромосомы материнской и отцовской клеток не сливаются друг с другом при возникновении веретена деления, но вывод о том, что при делении клетки задействованы два веретена, теперь объясняет механизм данного процесса, говорится в публикации.