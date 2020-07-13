В Европе Ангела Меркель стоит перед лицом истории

"(...) Через 60 лет после своего основания Евросоюз столкнулся с беспрецедентным кризисом, который угрожает его выживанию. Он сильно пострадал от эпидемии Covid-19, которая указала на недостатки в управлении кризисными ситуациями, подчеркнув при этом зависимость от Китая, особенно в области лекарств и медицинского оборудования. ЕС переживает наихудшую рецессию с 1930-х годов - в отношении еврозоны, снижения активности на 8,7% в 2020 году и ожидаемого отскока до 5,8% в 2021 году - что усугубляется взрывным расхождением между странами Северной и Южной Европы. Сюда следует добавить последствия "Брекзита" без соглашения и разногласий между западом и востоком континента вокруг противостояния между либеральной и нелиберальной демократией", - пишет Le Figaro.

"Таким образом, Европа нуждается не только в восстановлении экономики, которое позволит остановить динамику депрессии и большой разрыв между ее членами, но и в политическом возрождении. Такая задача стоит в период председательства Германии в Совете ЕС во второй половине 2020 года, которое проходит под девизом "Сообща сделать Европу сильной", - говорится в статье.

"Меняющееся председательство в Евросоюзе, которое нередко является почетным, сегодня имеет историческое значение. Вызовы огромны. На экономическом уровне это утверждение, распределение и развертывание плана стоимостью в 750 млрд евро, из которых 500 млрд финансируется за счет задолженности, что подразумевает согласование бюджета Евросоюза, а также приоритетов конкурентоспособности Европы в долгосрочной перспективе, таких как цифровая революция (искусственный интеллект, облачные и квантовые компьютеры); экологический переход к достижению углеродной нейтральности в 2050 году и устойчивости", - говорится в публикации.

"(...) На промышленном уровне это пересмотр политики в области конкуренции, контроль инвестиций, направленных на уязвимые компании и технологии, а также перемещение основных видов деятельности. В дипломатическом плане это управление "Брекзитом" без соглашения до конца года. На стратегическом уровне это репозиционирование Европы, в частности, путем защиты мультилатерализма, перед лицом гигантов XXI века: Соединенных Штатов, которые теперь считают ее противником, а не союзником, множа угрозы санкций; Китая, который ведет себя как экономический хищник и тоталитарная, а также имперская держава; России и Турции, которые проводят военные интервенции на окраинах континента, продолжают осуществлять его окружение, овладевая искусством внутренней дестабилизации", - указывает автор публикации Николя Баверез.

"(...) Председательство Германии наступает в наилучший момент, потому что сегодня Европа нуждается в Германии настолько же сильно, насколько Германия нуждается в Европе. Восстановление Европы невозможно без неизменной приверженности Германии по причине ее экономического веса", - считает автор статьи.

"(...) Эпидемия Covid-19 радикально изменила расклад, преуспев в том, что не удалось Эммануэлю Макрону. Германия восстановила уверенность в себе благодаря своему выдающемуся управлению кризисом в области здравоохранения и экономики. У нее всего 9 тыс. смертей на 83 млн жителей (по сравнению с 30 тыс. смертей на 67 млн французов и 35 тыс. смертей на 60 млн итальянцев). (...) Лидерство ослабленной и измотанной Ангелы Меркель полностью восстановилось как в ее стране, где ультраправая партия "Альтернатива для Германии" находится в обороне, так и в Евросоюзе, где она может рассчитывать на мощную поддержку со стороны стоящей во главе Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. А главное, у Германии больше нет другого выбора, кроме Европы, из-за реконфигурации глобализации вокруг региональных блоков, националистического и протекционистского разворота Соединенных Штатов, тоталитарного возрождения и экспансионизма Китая, и наконец, "Брекзита", - анализирует эксперт.

"(...) У Франции, ослабленной эпидемией, которая способствовала ее переводу в низший ранг, нет другого выбора, кроме как безоговорочно поддержать германское председательство, успех которого обуславливает европейский план восстановления, жизненно важный для перезапуска нашей экономики", - резюмирует Николя Баверез.