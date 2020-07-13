"Культурная война": предвыборные обещания демократов оказались весьма кстати

"(...) Трамп не утратил свое политическое чутье. Американский президент, испытавший "эффект ножниц" от санитарного кризиса, погрузившего экономику в состояние упадка и возобновляющегося при каждой попытке восстановления, осознал преимущество, которое он может извлечь из предвыборных обещаний Демократической партии в области культуры", - пишет журналист Le Figaro Адриан Жольмес.

"Вознесшееся на общенациональной волне коллективных эмоций, вызванной смертью Джорджа Флойда в Миннеаполисе, антирасистское движение "Жизни черных имеют значение" (Black Lives Matter) быстро мутировало. Сначала оно осудило насилие со стороны полиции, жертвами которого являются меньшинства, а затем начало включать в свою критику американское общество в целом, рассматривая расизм и превосходство белых как основополагающие элементы государственности Соединенных Штатов и призывая удалить из нее нежелательные места", - говорится в статье.

"Во многих городах на юге США памятники героям Конфедерации были разрисованы граффити, а в ряде мест они были свергнуты манифестантами или демонтированы по приказу местных властей", - пишет Le Figaro.

"(...) Джо Байден, кандидат от Демократической партии, и Нэнси Пелоси, демократ и президент Палаты представителей, сочли, что они могут извлечь политическую выгоду из этого движения, если публично преклонят колено, совершив символический жест движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга в 1960-е годы, и выступив с речами, осуждающими насилие со стороны полиции", - комментирует автор статьи.

"Некоторые демократы даже пошли навстречу самым радикальным элементам, как, например, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, который поддержал решение демонтировать памятник бывшему президенту Теодору Рузвельту на том основании, что он был изображен сидящим верхом на коне, а рядом лошадью пешком шли с одной стороны индеец, а с другой - африканец", - отмечает издание.

"Но Трамп быстро понял, что подобный радикальный и варварский уклон, направленный против многих американских национальных символов, зародившийся в американских кампусах, производит довольно отталкивающее впечатление на большинство американцев. Взяв на себя роль защитника здравого смысла и истории Соединенных Штатов, Трамп организовал символичную церемонию по случаю национального Дня независимости 4 июля перед мемориалом на горе Рашмор, где на склоне горы в штате Южная Дакота высечены в граните лица Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта", - указывает автор публикации.

"Разъяренные толпы пытаются снести статуи наших отцов-основателей, изуродовать наши самые священные памятники и спровоцировать волну насильственных преступлений в наших городах", - произнес он там в своей речи.

"(...) Дональд Трамп заявил, что он является защитником американских ценностей, а главное, здравого смысла и умеренности, и пообещал оставаться "твердым и непоколебимым". "Перед лицом лжи, предназначенной для того, чтобы нас разделить, деморализовать и ослабить, мы покажем, что история Америки нас всех объединяет, вдохновляет и делает каждого свободным", - добавил он, процитировав Мартина Лютера Кинг и его призывы к американцам "не разрушать свое наследие, а жить в соответствии со своим наследием", - передает журналист.

"Трамп ссылался вперемешку на таких деятелей, как Улисс Грант и Фредерик Дуглас, один генерал-победитель гражданской войны, другой чернокожий мыслитель-аболиционист, шоумен Буффало Билл и музыкант Луи Армстронг, писатель Марк Твен и певица Элла Фитцджеральд, киноактер Фрэнк Синатра и боксер Мохаммед Али, показав, что даже в разгар политического кризиса исторического масштаба он все еще способен воспользоваться ошибками и оскорблениями своих оппонентов-демократов для того, чтобы заставить людей позабыть о своих собственных промахах", - резюмирует Адриан Жольмес.