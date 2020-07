13 июля 2020 г. Муджиб Машаль и Майкл Швирц | The New York Times Как Россия установила канал с "Талибаном"*, некогда врагом "Во время одного из самых жестоких периодов столкновений на севере Афганистана, когда талибы* одерживали победы, которые ускользали от них с самого начала конфликта, высокопоставленный американский командующий обнародовал подозрение, которое годами не давало ему покоя: повстанцам помогает Россия. В дипломатических кругах в Кабуле примерно в то время, когда прозвучало это обвинение, в 2017 году, ходили слухи, что российская помощь включает в себя очки ночного видения и бронебойные боеприпасы", - пишет The New York Times. "Но генерал Джон Николсон, командир, не представил никаких конкретных доказательств, и это говорит о том, насколько запутанным стало поле битвы на фоне того, как три давних противника - "Талибан"*, Россия и Иран - сошлись в своей общей заинтересованности в том, чтобы заставить американцев покинуть Афганистан. В лабиринте коррупции, денег и иностранного вмешательства в Афганистане определить, кто и что делает, было нелегким делом" - говорится в статье. "У нас было оружие, привезенное в эту штаб-квартиру и переданное нам афганскими лидерами со словами: "Это дали талибам* русские", - рассказал генерал Николсон год спустя. "Мы знаем, что русские вовлечены". "Недавнее раскрытие информации об оценке американской разведки, согласно которой Россия предоставляла талибам* вознаграждения за атаки на военных США и коалиции, ошеломило политических лидеров в Вашингтоне (...). И Россия, и талибы опровергают это утверждение. Но хотя это стало бы заметной эскалацией российского вмешательства в Афганистан, многим чиновникам было ясно, что Россия годами работала над тем, чтобы подстраховаться с запасными вариантами с талибами*. Россияне считали афганское правительство полностью подконтрольным Соединенным Штатам, и в худшем случае настолько хрупким, что оно будет бороться за выживание после ухода США", - отмечается в статье. "В интервью афганские и американские чиновники и иностранные дипломаты с многолетним опытом работы в Кабуле говорят, что то, что началось как дипломатический канал между Россией и талибами* чуть менее десяти лет назад, позднее переросло во взаимовыгодный альянс, который позволил Кремлю вновь утвердить свой влияние в регионе. Аналитики говорят, что этот сдвиг совпал с ростом враждебности между Соединенными Штатами и Россией в отношении гражданской войны в Сирии и других конфликтов, а также с разочарованием России ростом нестабильности в Афганистане и медленными темпами вывода американских войск", - пишет газета. - (...) Как утверждают чиновники и аналитики, тайные усилия России направлены на то, чтобы преследовать и смущать Соединенные Штаты, которые выводят свои силы, а не на то, чтобы серьезно изменить ход конфликта". "(...) Некоторые указали на значительно более обширные американские усилия по поддержке повстанцев-моджахедов против Советского Союза в 1980-х годах. "Мы делали то же самое", - подчеркнул Марк Полимеропулос, бывший оперативный работник ЦРУ в Афганистане, который ушел в отставку в прошлом году с поста исполняющего обязанности начальника агентства по Европе и Евразии. "Мы поддали жару, когда русские покидали Афганистан". "Путин, - сказал он, - изучает историю", - добавил он. "Когда в последние годы ситуация начала меняться на поле боя, по словам чиновников, у них стали усиливаться подозрения о российской роли в помощи "Талибану"*. Но зачастую было проблематично выявить конкретику (...). Целостная картина начала вырисовываться яснее в период вселяющего тревогу насилия на севере Афганистана, когда талибы дважды захватывали Кундуз, столицу провинции, в 2015 и 2016 годах (...). По словам нынешних и бывших высокопоставленных представителей афганских спецслужб, когда афганская разведка сузилась до амбициозного регионального командира талибов*, стоявшего за этими нападениями, они отследили его передвижения через близлежащую границу с Таджикистаном, оплотом российской разведки. Кундуз также является базой операций для двух афганских бизнесменов, которые, по словам американской разведки, являлись посредниками в схеме выплат между российскими офицерами разведки и боевиками "Талибана"*, - сообщается в публикации. "Американские чиновники утверждают, что они несколько раз указывали России на ее помощь талибам*, но в их публичных претензиях не было детализации, и этот вопрос так и не превратился в серьезную проблему. Российские чиновники заявили, что не получали никаких документальных подтверждений". "Спустя три десятилетия после вывода советских войск из Афганистана культурные, экономические и личные связи России в стране остаются глубокими. Когда Россия раздумывала об оказании влияния, благотворного или иного, было множество друзей, к которым она могла обратиться: обученные в СССР генералы, которые годами возглавляли афганские войска, существующие на американские деньги, бизнесмены, хваставшиеся дружбой с российским президентом Владимиром Путиным; политики, у которых были дома в Москве, хотя они богатели на американских контрактах", - пишет The New York Times. "(...) Представители американской разведки теперь считают, что осторожное взаимодействие России с талибами* началось около 8 лет назад - примерно в то время, когда Путин после четырехлетнего перерыва в должности премьер-министра вновь занял пост президента с более конфронтационной позицией в отношении Запада, - указывает газета. - (...) Российские чиновники обвинили США в том, что они сыграли свою роль в становлении филиала "Исламского государства"* в Афганистане в 2015 году, многие из первых боевиков которого были экстремистскими боевиками из Центральной Азии, стремившимися развязать священную войну против России". "На заседании Совета безопасности России в 2013 году Путин сказал, что его страна больше не может оставаться в стороне при виде провалов США и их партнеров. (...) Первым в портфолио был Замир Кабулов, ветеран советской войны в Афганистане и, по сообщениям, бывший сотрудник российской разведки. Кабулов начал публично критиковать Соединенные Штаты за слабость в афганском правительстве и за неспособность обуздать воинствующих исламистов - и все чаще называть афганских талибов* как национальную структуру, которая не представляет угрозы за пределами страны и с которой можно работать. Появлялись сообщения о том, что талибы* совершают поездки в Россию. И как раз когда Соединенные Штаты и "Талибан"* финализировали детали вывода американских войск, Россия пригласила тех же лидеров "Талибана"* на московские встречи с большим количеством афганских политических деятелей для обсуждения политического будущего страны", - говорится в публикации. "(...) Русские часто использовали сотни миллионов долларов в виде импорта топлива для сил НАТО и Афганистана в качестве способа ввода денег в Афганистан, чтобы обеспечить влияние и сохранить разведывательные активы на своей стороне. Один бывший высокопоставленный афганский чиновник сказал, что вместо прямых денежных переводов русские в основном организовывали дело так, чтобы конвои нефтяных танкеров, идущих в Афганистан, были заполнены дополнительным топливом, которое продавалось за наличные внутри страны", - передает издание. "Хотя страны Центральной Азии обрели независимость после распада Советского Союза, Россия никогда не отказывалась от своей позиции в регионе. В одной депеше российский дипломат охарактеризовал границы таких стран, как Таджикистан, где ВВС России по-прежнему насчитывает около 7000 военнослужащих, как "расширение ее собственной границы", - пишет газета. "Когда "Талибан"* был у власти в Афганистане в 1990-х годах, Таджикистан стал центром для командиров сопротивления, которые получали помощь от России и Ирана. За 20 лет после вторжение США страна стала центром криминальной торговли и порока, своего рода игровой площадкой для взрослых для многих афганских элит, которые часто приезжают в Таджикистан и часто имеют там семьи", - утверждает газета. "В этой смеси шпионов, денег и мафии "Талибан"* также нашел точку опоры. Повстанцы решили захватить и поддерживать контроль над некоторыми пунктами пересечения границы из провинции Кундуз в Таджикистан. С юга страны до самого севера они имели доступ к границе, чтобы избежать военного давления, поддерживать связи с дружественными иностранцами и поддерживать канал для торговли опиумом, который частично финансирует повстанцев". "Несколько афганских чиновников, в том числе Асадулла Омархель, который был губернатором Кундуза в то время, заявили, что они поделились с американскими спецслужбами информацией о том, что мулла Абдул Салам, командир талибов*, который руководил нападениями на Кундуз, неоднократно перебирался в Таджикистан, чтобы как они подозревали, провести дискуссии с русскими агентами. В таджикском новостном издании сообщалось о встречах российских чиновников и командиров талибов* на российской авиабазе в Таджикистане еще в 2015 году. И именно эти пограничные переходы "Талибан"* использовал для ввоза оружия, говорят чиновники". "Омархель сказал, что американцы изначально не были уверены в утверждениях о связи "Талибана"* с Россией, но затем они начали наносить удары по базам талибов* вдоль границы, включая удар, в результате которого погиб мулла Салам", - говорится в статье. (...) В написании статьи приняли участие Наджим Рахим, Эрик Шмитт и Тимур Шах ___________________________________________ *Эта организация запрещена в РФ Источник: The New York Times