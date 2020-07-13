Убийца Андрей Чикатило на чёртовой лестнице

"Математики заинтересовались делом украинского серийного убийцы, который убивал так, как другие переживают эпилептические припадки или создают произведения искусства", - пишет Тома Мессиас, учитель математики, независимый журналист, в издании Slate.fr.

"У Андрея Чикатило было много прозвищ. Его называли "ростовским мясником", "ростовским людоедом", "ростовским потрошителем" или "ростовским монстром", - говорится в статье.

"(...) Долгое время, как пишет Пьер Лоррен в своей книге "Ростовский монстр", посвященной уголовному расследованию периода распада СССР (датируемого 1993 годом), Советский союз отказывался признать, что десятки установленных убийств совершил один и тот же человек, считая невозможным, что социалистическое общество способно было порождать серийных убийц. После признания очевидности фактов через несколько десятилетий страна провела полмиллиона проверок личности и более 150 тыс. анализов крови. Цель: найти совпадение с высохшей спермой, обнаруженной на одном из мест преступления", - указывает автор статьи.

"Дело Чикатило становится настолько ошеломляющим еще и потому, что у этого человека проверили кровь и результат оказался отрицательным. Когда свидетельства против него стали множиться, и его вина перестала подвергаться сомнению, провели новые анализы, показавшие, что убийца обладал чрезвычайно редкой особенностью: клетки его спермы и его крови имели различную гистосовместимость, как будто они принадлежали двум разным людям. Благодаря такому нетипичному генетическому наследию Андрею Чикатило долгое время удавалось улизнуть", - пишет Slate.fr.

"В 2012 году два математика опубликовали результаты своих исследований о "ростовском мяснике". Ввани Ройховдхури (доктор электротехники) и Михаил В. Симкин (доктор философии), два преподавателя из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, изучили хронологическое распределение убийств Чикатило. В их исследовании рассматривалось 12 лет деятельности убийцы (с 1978 года до его ареста в 1990 году) и 53 убийства (общее количество отличалось на одну единицу от того, которое приводилось российским правосудием)", - говорится в публикации.

"Первое наблюдение Симкина и Ройховдхури: построив график, отражающий совокупное число убийств, совершенных Чикатило, они получили кривую, называемую "канторова лестница" (от имени немецкого математика XIX века), иногда ее называют... "чёртова лестница". Эта неравномерная лестница соответствует функции, которая не является константой, но при этом имеет производную, равную нулю в почти всех точках. У Кантора значения варьируются от 0 до 1, но два исследователя просто перераспределили шкалу, так что кривая увеличилась с 0 до 53", - поясняет автор публикации.

"Первая кривая, которую можно было бы назвать "чикатиловской лестницей", представляет собой два горизонтальных сегмента в период с 1983 по 1987 год, которые длиннее других. Исследователи не сказали в своем исследовании о том, что один сегмент соответствует первому аресту Чикатило, который не позволил его разоблачить, но приостановил его порывы, и что другой сегмент совпадал с периодом, когда пресса начала активно писать о череде убийств, которые произошли в Ростовской области, что наверняка заставило его на время заставить забыть о себе", - комментирует Мессиас.

"На графике можно видеть регулярное появление одного и того же мотива: последовательность нескольких маленьких ступенек очень близко друг к другу, прежде чем появится новый порог. Согласно анализу двух исследователей, каждый порог соответствует фазе, во время которой убийца, пресытившийся своими предыдущими преступлениями, не сразу чувствует потребность начать заново, ему нужно обрести форму, и тогда он снова испытает потребность убивать: "Не следует ожидать, что убийца совершит убийство в тот самый момент, когда его нервное возбуждение превысит определенный уровень. Ему нужно время, чтобы спланировать и подготовиться к следующему преступлению", - пишут авторы.

"Перерывы, описанные выше, в конечном итоге мало что значат: несмотря на это, Ройховдхури и Симкин сумели смоделировать временное распределение преступлений, совершенных украинским убийцей. Они выявили существование степенного закона, то есть математической связи между частотой убийств и их числом. Другими словами, с годами частота преступлений Чикатило снижалась очень медленно", - отмечает издание.

"(...) Ройховдхери и Симкин пришли к убеждению, что нечто замышлялось на нейронном уровне. У них возникла идея сравнить данные, касающиеся Чикатило, с данными, касающимися больных эпилепсией, и сравнить распределение преступлений первого и припадков, пережитых вторыми. Они не первые, кто привел такую аналогию, поскольку в 1887 году профессор Чезаре Ломброзо, основатель итальянской школы криминологии, подробно это описал в своей книге "Преступный человек" (с подзаголовком прирожденный преступник, помешанный, эпилептик)", - передает журналист.

"Ломброзо, увлеченный изучением эпилепсии, десятью годами ранее опубликовал еще одну книгу "Гениальность и помешательство", в которой говорится о связи гения с безумием, и в которой врач провел четкую и аргументированную параллель между эпилепсией и вдохновением в искусстве и науке. Отсюда следует, что, согласно Ломброзо, преступность и искусство очень близки, между ними лишь один шаг", - говорится в статье.

"У преступников, людей творческой профессии или эпилептиков, судя по всему, мозг постепенно накапливает информацию, связанную с нервными импульсами, и это в конечном итоге вызывает неожиданное изменение порога. Как капля воды, внезапно переполняющая сосуд, когда никто не мог этого предвидеть", - поясняет издание.

"Увлеченность Михаила Симкина и Ввани Ройховдхури не вызывает сомнений, равно как и некоторое разочарование, вызванное их исследованиями. В своих работах два исследователя объясняют, что им не хватает определенной важной информации. Несмотря на свою высокую активность, Чикатило, вероятно, сталкивался с неудачами, и какие-то непредвиденные события заставляли его умерить свой пыл. Исследователи рассказывают, что они могли бы пойти гораздо дальше в анализе траектории убийцы, если бы располагали информацией, указывающей им, в какие моменты ростовский монстр потерпел неудачу. Их гипотеза состоит в том, что неудавшееся убийство очень скоро могло вызвать новую попытку, дабы чтобы удовлетворить какую-то потребность или фрустрацию. Но из-за отсутствия данных для них становится абсолютно невозможно делать какие-либо выводы", - резюмирует Тома Массиас.