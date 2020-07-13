Рискованный шаг на 567 лет назад

"Собор Святой Софии снова станет мечетью. Он уже был ею, с 1453 года. Но затем Ататюрк превратил мечеть в музей - а Турцию в демократию. Теперь же президент Эрдоган объявляет Западу войну", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Превращением собора Святой Софии из музея в мечеть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перешел границу, - считает журналист Томас Авенариус. - Он навязывает своей стране - и миру - перемены, которые изменят современную Турцию. Сделал ли Эрдоган это по стратегическим соображениям или же этим рискованным шагом он хочет отвлечь внимание от своего внутриполитического падения (экономический кризис, коррупция, коронавирус), не играет роли: отношения Турции с мусульманской частью мира станут другими, они будут отмечены рукоплесканиями и наивным восхищением. Изменятся и отношения с Европой, Евросоюзом и США, и, к сожалению, не в лучшую сторону".

"(...) Ататюрк указал Турции путь - в качестве светской республики, которая, несмотря на многие неудачи, была успешной и, вопреки всем военным путчам, осталась современной демократией. В 2023 году Турецкая Республика празднует свой 100-й юбилей, а Эрдоган пытается добиться противоположного. Если мыслить в положительном ключе, можно было бы сказать, что важнейший после Ататюрка государственный деятель страны хочет примирить турок с их отвергнутым прошлым, вернуть им то, что забрал у страны Ататюрк: память о статусе мировой державы, о столетиях османско-исламского прошлого с высокоразвитой культурой".

"Но это не так. Историческая политика Эрдогана направляет на ложный путь. Во время Первой мировой войны османское государство больше не было мировой державой. Империей правили уже не султан и халифы, а жаждущие войны младотурки. А слова "больной человек Босфора" хотя и отражали надменность европейских империалистов, но и олицетворяли действительное состояние неспособной к реформам монархии", - говорится в статье.

"На что же хочет опираться Эрдоган в изменении статуса Собора Святой Софии? На XV век, в качестве нового лидера мусульманского мира? В последние годы миру пришлось наблюдать, как джихадисты "Аль-Каиды"* и так называемого "Исламского государства"* пытались возродить вражду между мусульманами и христианами, какой она была во времена крестовых походов. Они облекают в религиозную вражду современные политические конфликты. Эрдоган, будучи государственным деятелем, президентом, действительно хочет подхватить этот лейтмотив?", - задается вопросом издание.

"То, что Турция является страной НАТО, что Эрдоган, по крайней мере на словах, продолжает добиваться принятия его страны в ЕС, показывает весь масштаб этого нарушения табу. Иное истолкование истории - трюк многих популистов, Владимира Путина, Виктора Орбана и Ярослава Качиньского. Эрдоган же использует для своих целей не только национализм турок, но и их религию", - заключает Süddeutsche Zeitung.

*Террористические организации, запрещенные в РФ