Почему для Меркель визит Зеленского - это хождение по краю пропасти

"Прежде всего один вопрос подвергает испытанию отношения с Украиной: газопровод "Северный поток - 2" через Балтийское море. Поэтому для канцлера важно найти решение, которое более или менее успокоит всех - в том числе и американского президента", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В понедельник Ангела Меркель, возможно, в последний раз встретилась с президентом Украины в качестве канцлера - Владимир Зеленский прибыл в ведомство канцлера вечером, до этого посетив, среди прочих, президента Германии Штайнмайера. Встреча была тесно связана с другим приемом, намеченным в календаре канцлера на эту неделю: поездкой в Вашингтон, первой с того момента, как гостей там стал принимать Джо Байден", - отмечает журналист Конрад Шуллер.

"Связующим звеном является вопрос, который отягощает отношения Германии с Украиной не меньше, чем с Америкой: газопровод "Северный поток-2". Этот газопровод уже много лет строится дочерней компанией российского государственного концерна "Газпром" и, судя по всему, почти закончен. Маттиас Варниг, управляющий директор Nord Stream 2, недавно сообщил газете Handelsblatt, что работы, вероятно, будут завершены к концу августа".

"Зеленский, как и Байден, считает, что российский трубопровод через Балтийское море - это не просто экономический проект, о чем постоянно говорит Меркель в его защиту. Зеленский, чья страна, на востоке которой до сих пор находятся интервенционные войска, управляемые Москвой, подверглась нападению со стороны России в 2014 году, заявил в интервью FAZ в начале июня: "Северный поток" - это "оружие" против его страны, причем "очень острое".

"Это объясняется тем, что Россия, среди прочего, живет за счет экспорта газа в Европу, а ее важнейший транспортный маршрут в настоящее время все еще проходит через Украину. Поэтому сейчас для России было бы рискованно снова усиленно разжигать войну против Киева, которую она ведет вполсилы уже несколько лет. Однако с "Северным потоком-2" в Балтийском море Москва могла бы обойтись без украинских трубопроводов", - поясняет FAZ.

"Вашингтон считает так же. При президенте Дональде Трампе Америка ввела санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2", и Байден тоже считает этот проект "плохой сделкой". (...) Но поскольку Байден хочет иметь хорошие отношения с Германией, госсекретарь Энтони Блинкен временно приостановил введение штрафных мер. Поэтому для Меркель, которая вместе с партией СДПГ всегда поддерживала проект, важно найти решение, которое более или менее успокоит всех", - говорится в статье.

"В первую очередь правительство ФРГ делает ставку на идею привязки запуска "Северного потока - 2" к определенным условиям: новый трубопровод должен быть введен в эксплуатацию только в том случае, если Россия продлит свое нынешнее транзитное соглашение с Украиной. Срок действия контракта истекает в конце 2024 года, после чего Киеву грозит потеря больших доходов, получаемых от транзитных пошлин".

"Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт недавно отметил, что действующее соглашение делает возможным продление до 2034 года. Однако сомнительно, что Россия пойдет на это. Путин недавно заявил, что он может представить себе продление договора только в том случае, если Киев проявит "добрую волю" и не будет использовать будущие доходы для своей обороны. С точки зрения Киева это вряд ли приемлемо", - отмечает издание.

"Поэтому важное значение может приобрести новая идея: несколько источников недавно сообщили, что Украина может перепрофилировать свои транзитные трубопроводы: в будущем, которое наступит после отказа от ископаемого топлива, вместо российского природного газа по этим трубам можно будет транспортировать экологически чистый водород", - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.