Украина должна стать производителем "зеленой" энергии

"Украина ищет новую экономическую модель, ведь из-за газопровода "Северный поток-2" у транзита природного газа нет будущего. У ЕС и правительства Германии уже есть планы касательно нового направления развития", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Речь идет о будущем его страны, поэтому сейчас президент Украины Владимир Зеленский не жалеет дипломатических усилий. В понедельник он встретился в Киеве с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Чуть позже он отправился в Берлин, чтобы вечером поужинать с канцлером Германии Ангелой Меркель в ведомстве канцлера", - передают журналисты.

"Зеленский знает, что Украине нужна новая экономическая модель. Золотые годы транзита газа, от которого страна раньше получала значительную часть своих доходов, закончились. В будущем Россия будет поставлять в Западную Европу меньше газа через Украину, и доходы от транзитных пошлин снизятся. Причина - "Северный поток-2", российско-германский газопровод, с которым Киев ведет упорную борьбу. Проект вряд ли можно остановить, теперь это понял и Зеленский. Строительные работы, вероятно, будут завершены уже в августе".

"Не в последнюю очередь под давлением ЕС россияне согласились не прекращать полностью транзит газа через Украину. Но чего стоят российские обещания в период растущей политической напряженности - большой вопрос. Даже если россияне будут соблюдать договоренности, это мало что даст. Ведь ЕС готовится к постепенному отказу от традиционных источников энергии", - отмечает Handelsblatt.

"Поэтому переговоры между Украиной, ЕС и правительством Германии сосредоточены на том, чтобы сделать Украину партнером в переходе на альтернативные источники энергии. "Украина имеет стратегическое значение для ЕС", - сказал Шефчович в интервью Handelsblatt и нескольким другим европейским СМИ перед вылетом в Киев. По его словам, ЕС определил для себя 30 важнейших видов сырья".

"21 из них имеются на Украине - в частности, литий, кобальт, титан и редкие земли. Это материалы для авиационной промышленности, аккумуляторов, ветровых электростанций и коммуникационного оборудования. "В этих областях зависимость ЕС от отдельных стран порой даже больше, чем в случае с традиционными источниками энергии, - сказал Шефчович. - Нам нужно диверсифицировать поставщиков, налаживать новые партнерские отношения". Поэтому ЕС хочет заключить союз с Киевом по сырью и аккумуляторам", - говорится в статье.

"Кроме того, Украина должна стать поставщиком водорода для Европы. Этот план вызывает особенно большой интерес в Берлине. Потому что и правительство Германии находится в сложном положении. Оно по-прежнему поддерживает "Северный поток-2", но должно пойти навстречу Украине, чтобы ослабить давление санкций со стороны Вашингтона".

"В четверг на встрече с президентом США Джо Байденом Меркель хочет, наконец, поставить точку в долгом трансатлантическом споре о "Северном потоке-2". Более весомый вклад Германии в поддержку Украины является необходимым условием для достижения взаимопонимания с США. Это также отвечает и интересам Европы: развитие "зеленой" энергетики на Украине освободит Киев от зависимости от России и значительно приблизит ЕС к его цели по достижению климатической нейтральности", - поясняет издание.

"Если это удастся, то это станет новой страницей в отношениях ЕС и Германии с Украиной", - говорит глава Немецко-украинской промышленно-торговой палаты в Киеве Александр Маркус".

Украина, пишет Handelsblatt, также "обладает значительным потенциалом для производства солнечной энергии" и "большим потенциалом в ветроэнергетике".

"Андреас Кульманн, глава Немецкого энергетического агентства (Dena), убежден, что Украина является перспективным кандидатом для партнерства по водороду. "Мы видим на Украине большой потенциал для создания "зеленой" водородной экономики", - заявил он недавно".

"Инфраструктура для транспортировки "зеленого" водорода в Германию и, соответственно, в ЕС уже имеется. На протяжении десятилетий Украина была главной страной по транзиту российского природного газа, поставляемого в ЕС. Трубопроводы и мощные газовые хранилища страны можно будет использовать в будущем для транспортировки водорода", - пишет Handelsblatt.